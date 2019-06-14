На прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме регионы СФО заключили 72 соглашения о сотрудничестве в различных сферах.

Регионы Сибири подводят первые итоги участия в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Напомним, в этом году сибирский округ был представлен на форуме единым стендом, в рамках которого проводили свои презентации делегации.

Как рассказал «Континенту Сибирь» полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, из 72 заключенных соглашений 21 предусматривает конкретное финансирование проектов на сумму более 200 млрд рублей. Алтайский край и «Сибирская генерирующая компания» договорились о социально-экономическом сотрудничестве, только в Барнауле в течение 10 лет СГК планирует вложить порядка 6 млрд. рублей. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с «БТК Холдинг» — крупнейшим российским холдингом легкой промышленности, и Барнаульским меланжевым комбинатом «Меланжист Алтая» предусматривает объем инвестиций в размере около 18,0 млрд. рублей.

Красноярский край подписал соглашение о взаимодействии с Фондом «Сколково». В планах сотрудничество по ряду направлений, в том числе развитие экосистемы технологического предпринимательства, создание особых условий для исследований и разработок. К 2020 году планируется вложить в создание стартапов в крае 600-750 млн рублей. Кемеровская область подписала 9 соглашений, среди которых межрегиональные, с федеральными органами власти, крупными кампаниями с финансированием более чем на 31 млрд. рублей. Тематика самая обширная – от обмена лучшими практиками до реализации экологических и инфраструктурных проектов.

Делегация Новосибирской области подписала 6 соглашений, в том числе соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации инвестиционного проекта между правительством региона, ГК «Алютех» и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», объем инвестиций более 1 млрд. рублей. Омская область – 10 соглашений, половина из них с финансированием на общую сумму свыше 128 млрд. рублей. Самое крупное соглашение регламентирует взаимодействие между Минприроды России, Росприроднадзором, правительством Омской области и ПАО «Газпром нефть» по реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Омске. Объем финансирования мероприятий в период с 2019 по 2021 год составит 106,4 млрд. рублей. Томская область подписала 7 соглашений, в том числе соглашение о технологическом партнёрстве с Росгеологией и ПАО «Газпром нефть» по созданию технологий поиска запасов углеводородов в доюрских горизонтах. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 1,3 млрд. рублей до 2023 года.

Кроме того, было подписано соглашение трех субъектов Федерации – Республики Хакасия, Алтайского края и Кемеровской области, с Министерством транспорта Российской Федерации о строительстве транспортного коридора Абакан-Бийск. «В целом, должен сказать, интерес участников форума к сибирской экспозиции был высок. За несколько дней наш стенд посетили сотни человек», — резюмировал Сергей Меняйло.

По словам полномочного представителя президента РФ в СФО, «сибирская» тема на форуме неоднократно поднималась в выступлениях первых лиц государства. «Президент России Владимир Путин в своем выступлении отметил, что в настоящее время масштабные проекты пространственного развития реализуются на юге России, на Дальнем Востоке, в Арктике, и нужно подумать и о подъёме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и хорошо просчитать, согласовать план развития. Как отметил глава государства, в этом макрорегионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы, порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, значительные месторождения меди и никеля, огромные энергетические резервы, причем многие из них уже созданы», — рассказал Сергей Меняйло. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания в сибирских регионах нового мощного агропромышленного комплекса, который должен привлечь инвестиции в размере нескольких триллионов рублей, включая развитие инфраструктуры. «Освоение пространств в Центральной и Восточной Сибири, и не как сырьевой базы, а как научно промышленного центра, должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу», — процитировал главу государства полпред.

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