«Нефтегазхолдинг» приступил к разработке Пайяхского месторождения в Красноярском крае

АО «Нефтегазхолдинг» начало бурения на Пайяхском нефтяном месторождении, которое расположено на севере Красноярского края. Запуск промышленного производства компания планирует к 2024 году.

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал новость о начале реализации проекта по разработке группы «Пайяхских месторождений». По словам глава региона, промышленное освоение нефтяного месторождения – это историческое событие для всех жителей края.

Как отметил главный исполнительный директор и председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на прошедшем форуме в Санкт-Петербурге, Пайяхское месторождение в будущем будет определять лицо всей нефтедобывающей отрасли страны. Это означает увеличение нефтедобычи не на проценты, а в разы. У Красноярского края через пять лет появится прирост в бюджет по меньшей мере в 2-3 раза, а это 30 млрд рублей.

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, в ближайшее время специалисты продолжат бурение и строительство необходимой инфраструктуры. Запуск промышленного производства компания планирует к 2024 году. Добытая на месторождении нефть будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в страны Европы и Азии. Планируемый объем добычи – 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой добычи до 50 млн тонн.

Как рассказал вице-президент по геологии и разработке АО «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков, уже закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы. Компания приступает к бурению первого куста скважины Пайяхского месторождения. За все время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более 1 млрд тонн. Уже в 2019 году компания планирует завершить строительство трех разведочных и двух эксплуатационных скважин.

Кроме того, запуск добычи нефти на Пайяхском месторождении позволит создать в Красноярском крае дополнительно более 30 тыс рабочих мест и привлечь в регион высококвалифицированных специалистов. Для доставки нефти по Северному морскому пути в 40 км от поселка Диксон будет построен морской терминал «Порт – бухта Север» с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн тонн в год. Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом протяженностью около 400 км. На самом объекте будет построена вся необходимая инфраструктура для работников компании.

Стоит отметить, что проект освоения Пайяхской группы месторождений, реализуемый компанией «Нефтегазхолдинг», является крупнейшим в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Напомним, инвестпроект «Енисейская Сибирь» направлен на социально-экономическое развитие Красноярского края, а также республик Хакасия и Тыва. В «Енисейскую Сибирь» входит 32 инвестиционных проекта с общей стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период с 2019 по 2027 годы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.