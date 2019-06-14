Глава Мысков ушел в отставку после схода породы на разрезе «Кийзасский»

Глава Мысковского городского округа Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию. Губернатор Кузбасса назвал работу чиновника в вопросе защиты прав жителей неэффективной.

Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с главой Мысковского городского округа Дмитрием Ивановым. Мэр был вызван «на ковер» в обладминистрацию для разбора чрезвычайного происшествия, возникшего на разрезе «Кийзасский», где произошел сход породы бортового отвала. В результате этого пострадали опоры линий электропередач и перекрыто русло реки Большой Кийзас.

По мнению губернатора, такой ситуации не должно было возникнуть. Это говорит о слабой позиции городской администрации по защите интересов горожан в плане экологии и неэффективной работе с предприятием.

Кроме того, Сергей Цивилев также высказал главе Мысков и другие претензии по решению экологических проблем в округе.

Как отметил глава региона, в прошлом году в Мысках был серьезный экологический конфликт. Он касался движения автотранспорта с Кийзаского разреза на железнодорожные станции вблизи Мысков. Также в городе еще есть проблемы по угольным предприятиям, которые выбрасывают отходы в реки. И жители многократно обращались с просьбой навести порядок.

«Ситуация тяжелая, вы плохо защищаете интересы граждан в вопросах экологии. Нарушения экологии влияют на развитие угольной отрасли, ведь мы меняем отношение к угольной промышленности, говорим о том, что она может быть экологически безопасной. К сожалению, вы очень плохо исполняли свои обязанности в вопросе защиты прав жителей. При отстаивании экологических интересов Кузбасса мы будем принимать жесткие решения, в том числе и кадровые», — заявил Сергей Цивилев.

После данного разговора глава Мысковского городского округа Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию.

Дмитрий Иванов родился в 1971 году в Междуреченске Кемеровской области. После окончания школы был призван на срочную военную службу.

С 2008 по 2009 годы был начальником отдела промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченска. С 2009 по 2010 — занимал пост начальника отдела координации городского хозяйства. С 2010 – заместитель главы города Междуреченска по городскому хозяйству. В декабре 2011 года назначен на должность первого заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству.

В мае 2013 года назначен на должность первого заместителя главы Мысковского городского округа. 8 сентября 2013 года избран главой Мысковского городского округа.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что глава Маслянинского района Новосибирской области Вячеслав Ярманов назначен заместителем губернатора региона по развитию сельских территорий. Александр Дубовицкий, который ранее занимал этот пост ушел в отставку по собственному желанию.

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