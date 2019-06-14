Принятые кабинетом министров Омской области меры позволили увеличить внешнеторговый оборот региона до 1 млрд рублей. Операции в прошлом году осуществлялись с партнерами более чем из 90 стран.

Как сообщил губернатор Омской области Александр Бурков депутатскому корпусу регионального парламента, в современных условиях главной задачей стало развитие внешнеэкономических связей и поддержка экспортной деятельности.

По информации пресс-службы регионального правительства, омский Центр поддержки экспорта занял 3 место среди субъектов РФ по оценке Российского экспортного центра. В его активе 57 заключенных экспортных контрактов субъектов малого и среднего бизнеса.

Как отметил Александр Бурков, внешнеторговый оборот Омской области впервые с 2015 года превысил 1 млрд долларов. Торговые операции осуществлялись с партнерами более чем из 90 стран. Усилено направление по торговым операциям с Китаем.

Кроме того, в 2018 году удалось наладить поставки омской продукции в центральные и южные провинции Китая. Результаты участия области в крупнейшей выставке СИАЛ признаны лучшими среди российских регионов.

«Главным международным событием региона в 2019 году станет XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Это межгосударственная площадка, направленная на развитие сотрудничества регионов РФ с Казахстаном. Организация важного события – это не только большая ответственность, но и возможность продемонстрировать потенциал Омской области», — подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что власти Омской области планируют создать в регионе экспортный центр, который будет торговать зерном на азиатском рынке, минуя посредников. Детали будущего центра, предположительно, будут обсуждаться осенью, на российско-казахстанском форуме приграничного сотрудничества.

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