Посевная в Новосибирской области практически завершена

В Новосибирской области подводят первые итоги практически завершившейся посевной кампании. Яровые культуры посеяны на площади свыше 1 млн 863 тысяч га, что составило более 98% от запланированных площадей.

По информации министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в 16 муниципальных районах засеяны запланированные площади, еще 6 районов прекратили яровой сев, немного не достигнув запланированных объемов. «Сев продолжается лишь в северной части Барабы (Барабинская низменность – «КС»), там есть проблемы с завершением кампании: последствия переувлаженения почвы 2018 года и выпавших осадков текущего года. В ряде мест происходит выход грунтовых вод на поверхность», — пояснил министр.

В целом яровые культуры в Новосибирской области размещены на площади более 1 млн 863 тысяч га. Примерно на такой же площади размещены зерновые культуры – 1 млн 369 тыс. га. По словам Евгения Лещенко, с учетом озимых, в этом году зерновых в регионе будет больше, чем в предыдущем году. Основной рост отмечается по пшенице, было засеяно 928 тыс. га. Технические культуры планировали разместить на площади 154 тыс. га, по факту они были посеяны на 158 тыс. га. «Больше запланированного посеяли, в первую очередь, льна, 32 тыс. га. Очередной рекорд достигнут по сое, 18 тыс. га. Посевы рапса остались на уровне прошлогодних – примерно 90 тыс. га», — уточнил министр.

Кроме того, по словам Евгения Лешенко, в текущем году в регионе примерно на 120% больше запланированного посадили картофеля. Посевная площадь составила 3,7 тыс. га.

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