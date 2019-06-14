Власти Хакасии предложили провести экологическую экспертизу угледобывающих предприятий

Глава Хакасии с руководителями угольных предприятий региона в ходе рабочей встречи обсудили соблюдение требований природоохранного законодательства и влияние производственной деятельности на человека и водные ресурсы.

По информации пресс-службы правительства Хакасии, за последние годы промышленность республики испытывает экономический подъем. Наиболее значительный рост отмечается в угольной отрасли, где объемы добычи с 2009 года выросли в 2 раза. Однако с ростом промышленности, растет и техногенная нагрузка на природные экологические системы.

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, эта тема имеет важнейшее значение для республики. Вопрос загрязнения воздуха и природных ресурсов стоит особенно остро и требует комплексных действий по улучшению экологической среды.

В рамках дискуссии было озвучено предложение провести комплексную экологическую экспертизу деятельности всех угледобывающих предприятий и получить экономическую оценку ущерба окружающей среде. Кроме этого, планируется рассмотреть вопрос внедрения новых технологий в процесс добычи угля с целью минимизации выбросов вредных веществ.

Руководитель региона отметил, что необходимо расширить межведомственную комиссию по стабилизации экологической обстановки в Хакасии. Включить в нее всех заинтересованных лиц, в том числе руководителей угольных предприятий, представителей надзорных органов и общественных организаций.

«Угольные предприятия наносят ущерб и воздуху, и водным ресурсам, и автомобильным дорогам. Есть ряд нареканий со стороны надзорных органов. С точки зрения налогообложения у правительства тоже есть вопросы, поскольку объемы выплачиваемых налогов должны быть больше. Угольные предприятия должны слышать общественность и правительство», — подытожил Валентин Коновалов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что прокуратура Хакасии выявила нарушения в принятых властями республики поправках в закон об увеличении оклада сотрудникам правительства региона в четыре раза.

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