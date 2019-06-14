О судьбе новой станции новосибирского метрополитена на встрече с журналистами 14 июня рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам главы города, сейчас начаты работы, которые не требуют экспертизы.

На встрече с представителями СМИ мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о судьбе станции «Спортивная» новосибирского метрополитена. Станция является одним из инфраструктурных объектов, приуроченных к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. «Работаем. К сожалению, приходится признать, что с первой попытки не удалось получить экспертизу, но это рабочий момент, произошла загрузка документов в электронном виде, она направлена в Москву, и я ставлю задачу в августе этого года получить экспертизу», — рассказал о планах мэр.

Сейчас, по словам Анатолия Локтя, на месте будущей станции в пойме Оби ведутся работы, которые не требуют экспертизы – расчистка территории, подготовка к строительным работам. «У нас учтены все замечания, которые были сделаны», — отметил глава города.

Ранее стало известно, что Госэкспертиза 4 июня выдала отрицательное заключение по проекту станции. Через три дня, 7 июня, появилась информация о том, что мэрия Новосибирска готовится к повторной экспертизе.

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