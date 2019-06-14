На территории ЖК «Грибоедов» торжественно откроют одноименный сквер

Торжественное открытие сквера им. Грибоедова состоится 30 июня 2019 года на территории одноименного жилищного комплекса. Организатором праздничного мероприятия выступил ГК «ЁЛКА девелопмент».

Открытие сквера им. Грибоедова на территория ЖК «Грибоедов» (ул. Воинская, д. 71) запланировано на воскресенье, 30 июня 2019 года. Как сообщают организаторы, мероприятие будет проходить с участием почетных гостей. Среди них — губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр города Анатолий Локоть и министр культуры Игорь Решетников.

Начало торжественного мероприятие – в 12.00. Организаторы подготовили для гостей праздника обширную развлекательную программу. Интересно и нескучно будет всем без исключения — и детям, и взрослым.

Так, в программе мероприятия — концертная программа, розыгрыши подарков, фотозона, дегустации на фуд-корте, викторины, интерактивные и спортивная игры, мастер-классы.

Стоит отметить, что культурная площадка Сквер «им. Грибоедова» становится визитной карточкой Октябрьского района, особенно знаменательно, что в этом году данная территория отмечает 90-летний юбилей.

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