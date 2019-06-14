Французский Tereos готов переработать новосибирское зерно

Французский Tereos планирует построить в Новосибирской области завод по переработке зерна. Детали предстоящего сотрудничества, как ожидается, будут обсуждаться на предстоящей выставке «Вьетнам – Экспо – Сибирь».

О перспективе строительства в регионе завода по глубокой переработке зерна совместно с французской компанией Tereos в пятницу, 14 июня журналистам сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. По словам министра, компания специализируется на производстве крахмала и продуктов из него, вплоть до биоэтанола. Всего Tereos планирует построить три завода в России, каждый из которых сможет перерабатывать до 500 тыс. т зерна в год. Остальные параметры проекта пока не определены. Как ожидается, проект будет обсуждаться на открывающейся на следующей неделе в Новосибирске выставке «Вьетнам – Экспо – Сибирь». В обсуждении примет участие глава ассоциации российских производителей крахмало-паточной продукции «Роскрахмалпатока».

Французская компания Tereos, основой производства которой является сахар, работает под этим брендом на рынке с 2003 года. Переработкой зерна в крахмал, мальтодекстрозу, декстрин и другие продукты занимается ее дочерняя компания Syral. У Tereos 35 заводов во Франции, Бразилии, Мозамбике, Испании, Италии, Великобритании и Бельгии. Общий объем продукции в год — 2,9 млн т сахара и 1,8 млн т продуктов на основе крахмала. В январе текущего года готовность поддержать выход французской компании Tereos на российский рынок переработки зерна поддержал вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

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