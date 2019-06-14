На встрече с представителями СМИ 14 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о строительстве нового участка дороги по улице Титова. По словам мэра, работа идёт согласно графику и к 19 июня участок будет открыт.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами 14 июня рассказал о судьбе важного инфраструктурного проекта – продлении улицы Титова в Ленинском районе Новосибирска. Ранее мэрия анонсировала, что участок от Бийской до Заозёрной будет сдан 19 июня, и сегодня глава города подтвердил эту информацию. «Совершенно новая будет дорога, которая строится по улице Титова. Там было сложно с проезжей частью, и мы посвятили весь осенний и зимний период тому, чтобы строить эту дорогу, осуществлять вынос коммуникаций, оформлять ливневую канализацию, отсыпать щебень. Сейчас, с наступлением тепла, началось асфальтирование, поставлена задача – ко Дню города этот участок сдать», — рассказал Анатолий Локоть.

По словам мэра, дорожники укладываются в сроки, так что задача будет выполнена. Сейчас проводится разработка маршрута для общественного транспорта по данному участку – в перспективе улицу Титова будут продолжать и дальше, конечный этап – выход за улицу Порт-Артурскую. «Мы сдаём этот участок, и строители идут дальше. Напоминаю, что эта дорога – фактически наше участие в проекте «Городская электричка», она выходит на потенциальную платформу», — подчеркнул мэр.

Напомним, что данный участок вошёл в число четырёх новых дорог, строительство которых началось в 2019 году.

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