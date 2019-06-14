Силовики провели обыски в мэрии Томска и областном Роспотребнадзоре

В рамках расследования уголовного дела, связанного с фальсификацией доказательств в арбитражном суде, силовые структуры провели обыски в мэрии Томска и управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Томской области, сотрудниками ведомства на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, являющимся участником судебного разбирательства.

По предварительным данным, в 2019 году при рассмотрении в Арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу, стороной ответчика были представлены в качестве доказательства сфальсифицированные документы.

Накануне, в рамках расследования уголовного дела прошли обыски в мэрии Томска и управлении Роспотребнадзора по Томской области, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как пишет «Интерфакс» с ссылкой на информированный источник, силовики подозревают чиновников в изготовлении поддельных документов о 300-метровой санитарно-защитной зоне вокруг складов компании «Томское пиво» на улице Мокрушина.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что бывший председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина получила предупреждение от Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) за письмо губернатору Андрею Травникову. В нем она сообщила главе региона об обысках в суде.

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