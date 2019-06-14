Застройщик микрорайона Просторный — одного из крупнейших новых жилмассивов в Новосибирске — решил подчеркнуть благоприятную экологию этой территории необычным проектом. Здесь начались работы по обустройству парка, который многие архитекторы уже называют будущей городской достопримечательностью. Новые дома в Просторном активно благоустраиваются, однако типовыми нормативами в группе компаний «Дискус» решили не ограничиваться.

«Мы разработали проект парка, которым сможет гордиться весь Новосибирск, — рассказывает руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай. — Решили сразу высаживать в нем крупномеры высотой 3–5 метров. Их тяжелее перевозить, но мы планируем подарить жителям готовый парк уже в этом году, и хотим, чтобы он выглядел достойно. Кроме того, новый парк хорошо дополнит благоприятную экологию микрорайона: отсюда недалеко до берега Оби, рядом нет никаких крупных производств, по соседству находится дендропарк имени академика Синягина».

Как рассказывает архитектор Маргарита Вяткина, зеленую зону правильнее называть многоярусным парком. Дизайнеры, рассматривая проекты благоустройства и озеленения микрорайона, предложили взять за основу землю, в избытке присутствующую на любом строящемся жилмассиве. Это дало возможность не только сделать парк экологичным, но и применить необычную планировку с перепадом высот и естественным разделением территории на тематические части: детскую, взрослую, игровой городок, спортивную площадку и другие. Причем агрономы подобрали ансамбль растений так, чтобы новый сквер радовал жителей и зимой, и летом: здесь высадят не только сосны и ели, но также клены, манчжурский орех, ивы, сирень, калину, жимолость и еще десяток видов деревьев и кустарников.

В данном микрорайоне будут проживать более двух десятков тысяч жителей, на старте новый детский сад, в ближайшем будущем планируется строительство муниципальной поликлиники, а с сентября начнет работу новая школа.

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