Четыре года назад федеральный центр объявил о старте приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня уже третий по счету дорожный сезон выполнения масштабных мероприятий и первый в рамках одноименного национального проекта БКАД 2.0. «Континент Сибирь» выяснял, на каких направлениях будут проведены дорожно-строительные работы, как улучшится ситуация на этих участках сети и, главное, какой эффект даст национальный проект для дальнейшего развития и градостроительного освоения территории вокруг Новосибирска.

С началом реализации программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирск, другие города области и на региональную и межмуниципальную сеть пришел «большой ремонт». Но это, скорее, журналистский штамп, который вряд ли сможет наиболее емко охарактеризовать весь комплекс мероприятий, предстоящих для выполнения в Новосибирской области.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД 2.0.) будет выполняться по 2024 год включительно. И фактически является продолжением приоритетного проекта БКД, реализация которого началась в 2017 году.

Одной из существенных заявленных целей выполнения нацпроекта БКАД 2.0 отмечено развитие дорожной сети на территории Новосибирской агломерации, в соответствии с потребностями населения в передвижении, а также субъектов экономической деятельности — в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов. Кроме того, развитие дорожной сети Новосибирской агломерации должно быть сбалансировано с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах Новосибирской области.

«Континент Сибирь» проанализировал материалы программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ставшей нацпроектом. В сводных таблицах собран огромный массив цифр и показателей. Но самое важное в том, что рассматриваемая программа содержит большое число мероприятий, направленных на существенное улучшение инфраструктуры транспортной сети Новосибирской агломерации. Цифры, которые заложены в рамках реализации БКАД 2.0, это подтверждают. В рассматриваемом документе сделан упор не столько на ремонт, сколько на реконструкцию дорожной сети как внутри городской черты областного центра, так и пригородной части областного центра в зоне городской агломерации.

Это также отмечено в заявленных целях БКАД 2.0, где сказано, что достижение целей регионального проекта осуществляется за счет снижения к концу 2024 года доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом, и доведения к концу 2024 года в Новосибирской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%.

Как пояснили «КС» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в 2019 году в проекте программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской агломерации предварительно планируется начать реконструкцию вылетных магистралей Новосибирска — ул. Гусинобродское шоссе, ул. Кедровая, ул. 2-я Станционная, а также продолжить реконструкцию автомобильных дорог регионального значения Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий и Новосибирск–Кочки–Павлодар.

Как новосибирцы станут выгодоприобретателями

Из перечня мероприятий, в которые включены 42 объекта на улично-дорожной сети города Новосибирска, самыми масштабными городскими объектами станет ремонт Бердского/Старого шоссе от ул. Большевистской до проспекта Строителей в Академгородке, стоимость которого оценена в 493 млн руб. Также в число масштабных городских объектов включена собственно ул. Большевистская (218,6 млн руб.), ул. Богдана Хмельницкого (230 млн руб.). Также предусмотрен капитальный ремонт проспекта Дзержинского (420 млн руб.), ул. Петухова (180 млн руб.) и др. Остальные объекты ремонта участков улично-дорожной сети в пределах городской черты оценены от нескольких десятков миллионов до около одной сотни миллионов рублей.

Но самые интересные участки, которые просматриваются в городском разделе программы БКАД 2.0, — это участки реконструкции. И вот здесь весьма любопытна география локализации таких участок дорог.

Самым капиталоемким объектом реконструкции заявлено Гусинобродское шоссе, стоимость работ по которому оценена в 848 млн руб. Дорожные работы здесь будут выполнены до 2022 года включительно. Как известно, данная городская магистраль вылетная, и фактически является продолжением на территории областного центра региональной дороги К19р (а/д Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий).

Еще один весьма капиталоемкий объект — ул. Кедровая. Также на этом объекте будут выполнены строительно-дорожные работы в период до 2022 года включительно, а все мероприятия по реконструкции обойдутся в круглую сумму 572 млн руб. Нужно отметить, что рассматриваемый участок дорожной сети областного центра является важнейшей «жизненной артерией» для горожан отдаленных спальных жилмассивов областного центра Родники, Снегири и нового быстрорастущего 7-го микрорайона в Калининском районе. Но одновременно данный объект является вылетной трассой на территорию пригородной части агломерации. Улица Кедровая — это фактически продолжение автодороги Новосибирск–пос. Садовый, которая дает отличный выезд как на Северный обход Новосибирска, так и на федеральную трассу «Байкал» в восточном направлении.

Следующий масштабный объект реконструкции — 2-я Станционная улица, работы на которой началась в текущем году. Этот объект городской улично-дорожной сети дает прямой выезд на трассу К-12 Новосибирск–Колывань–Томск. Реконструкция данной автодороги в пределах областного центра завершится в 2022 году включительно, а стоимость дорожных работ оценена в 694,1 млн руб.

Приступая к такой масштабной реконструкции данных дорожных объектов, городские власти фактически вносят важный вклад в создание современной дорожной сети Новосибирской агломерации.

«Особенностью этого года является то, что впервые в рамках БКАД мы будем не только ремонтировать городские дороги, но и реконструировать большие участки магистралей, являющиеся «воротами» Новосибирска, — отметил 31 мая на совещании с руководителями подрядных дорожных организаций мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Подрядчики понимают задачи, которые перед ними стоят, сроки и ответственность по итогам выполненных работ. Ориентирую их на строгое соблюдение технических требований при проведении работ и качество и напоминаю о неотвратимости гарантийных обязательств при условии ненадлежащего исполнения предусмотренных контрактом работ».

Несмотря на то что эти участки улично-дорожной сети являются «началом» региональной дорожной сети, значение их реконструкции чрезвычайно велико в транспортной системе областного центра, и не только как «дорог жизни» для отдаленных спальных жилмассивов. Так, на том же совещании градоначальник отметил и другой немаловажный момент. На Гусинобродском шоссе, вошедшем в перечень дорожных объектов текущего и следующих годов, тоже есть существенные нюансы, на которые он обратил внимание подрядных организаций. «Реконструкция дороги совпадает с завершением строительства в декабре 2019 года нового автовокзала, а также влечет за собой вынос и строительство коммуникаций. Поэтому все работы должны вестись в согласованном формате», — поставил задачу мэр.

Реконструкция указанных участков улично-дорожной сети все же позволит «разрядить» дорожную обстановку на важных направлениях ежедневных поездок жителей Новосибирска. Реконструкция ул. Кедровой станет ключевым звеном в улучшении транспортной доступности и дорожной ситуации в 100-тысячных микрорайонах Родники/Снегири. Наряду с продлением ул. Тюленина в направлении ул. Фадеева с сооружением железнодорожного переезда через промышленную железнодорожную ветку эти мероприятия значительно снизят работу в режиме перегрузки.

Дальнейшее строительство (3-я очередь) магистрали ул. Колонды (Объединения), которая также, по идее, должна улучшить ситуацию в этой части Калининского района областного центра, будет проводиться за счет городского и областного бюджетов. Этот объект не включен в БКАД 2.0.

Реконструкция улицы 2-я Станционная, помимо улучшения ситуации на выезде на Колыванскую трассу (а/д Новосибирск–Колывань–Томск), позволит разрядить дорожную обстановку на этом участке городской улично-дорожной сети, а также повысить привлекательность строящихся микрорайонов в данной части Ленинского района города (Дивногорский и др.).

Таким образом, в сравнении с первоначальным вариантом проекта БКД, который был представлен в 2016 году, произошло некоторое смещение акцентов программы. Но они фактически лишь гармонично дополнили мероприятия, которые будут выполнены до 2024 года на региональной дорожной сети.

Первоначально, например, в редакции программы БКД от 2016 года не было запланирована реконструкция ул. Кедровой. Но еще в 2017 году министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщал, что было проведено совещание по вопросу о начале проектирования дорожного объекта — ул. Кедровой, чтобы успеть внести его в программу 2019 года, что и было сделано. Таким образом, от появления в национальном проекте данного объекта выиграют горожане, жители отдаленных микрорайонов Калининского района, которые станут выгодоприобретателями, и не только они. Выезд на Северный обход позволит разрядить дорожную ситуацию и для транзитного транспорта, а также для выезжающих в пригородные поселки Пашино, Садовый и на дачные участки. Но немаловажно и то, что улучшится транспортная доступность и формирующейся промышленно-логистической зоны «Восточный».

Агломерационный эффект нацпроекта

В то же самое время масштабные суммы будут направлены на выполнение мероприятий по ремонту и реконструкции дорог регионального и межмуниципального значения. Именно в данном разделе планируется проведение самых масштабных работ по программе БКАД 2.0. Самые крупные дорожные объекты расположены на территории агломерации вне городской черты областного центра. Прежде всего, самым масштабным объектом БКАД 2.0 является реконструкция 18-километрового участка магистрали Новосибирск–Кочки–Павлодар (К17р) на территории Новосибирского административного (сельского) района, на рассматриваемом объекте запланировано финансирование 4,45 млрд руб.

Масштабной реконструкции подлежит также участок автодороги Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий (К19 р), стоимость реконструкции которого оценен в 2,57 млрд руб., также расположенный на территории пригородного (сельского) Новосибирского административного района.

Из менее масштабных объектов, работы на которых уже закончены, — автодорога Новосибирск–Садовый в сторону Северного обхода областного центра. Таким образом, приведение в порядок и расширение проезжей части улично-дорожной сети Новосибирска в направлении данных магистралей регионального значения приведено к реконструкции вылетных направлений из областного центра, расположенных в радиусе зоны 50 км от Новосибирска.

Стоимость реконструкции указанных масштабных областных объектов и приведение их к первой технической категории несравнимо ни с одним объектом ремонта, капитального ремонта в городской черте. Эту «несправедливость» и крен в масштабные проекты в пригородной части легко объяснить. Дело в том, что большая часть бюджета на выполнение программы БКАД 2.0 на территории Новосибирской агломерации составляют средства областного бюджета. Соответственно, «кто платит, тот и заказывает музыку».

Напомним, что на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области до 2024 года будет выделено более 39 млрд рублей, из них средства федерального бюджета в объеме 8,2 млрд, областного бюджета — 29,1 млрд, а также средства бюджетов муниципалитетов. В текущем году по нацпроекту региону предстоит освоить 5,519 млрд рублей.

Впрочем, следует отметить, что идея реконструкции и обустройства вылетных магистралей в радиусе 50 км от городской черты Новосибирска путем превращения их в автодороги первой технической категории не нова. Впервые она была озвучена губернатором Новосибирской области в 2012 году. Под это управленческое решение была «заточена» областная государственная программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области на 2015–2022 гг.», принятая четыре года назад.

Теперь этот аспект стал более проработанным, поскольку в программу БКАД 2.0 вошли участки улично-дорожной сети, которые обеспечивают связность агломерационного каркаса и городской сети.

Немаловажным последствием реализации нацпроекта является не просто улучшение транспортной доступности пригородной зоны Новосибирской агломерации. Появляется возможность градостроительного, промышленного, рекреационного освоения данных территорий. Новосибирск как крупнейший город за Уралом и как крупнейшая агломерация получает весьма существенный импульс для своего развития.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кулинич, Председатель Правления Ассоциации содействия деятельности органов по сертификации, испытательных лабораторий и экспертных организаций:

— Одна из организаций Группы компаний «Центр экспертиз и оценки соответствия» с 2017 года при помощи передвижной дорожной лаборатории «ТРАССА» осуществляет независимый контроль, паспортизацию, диагностику и оценку состояния автодорог на территории Новосибирской области. Сначала производится отбор проб, затем — испытания материалов дорожного строительства. Благо что для этого здесь имеется все необходимое: собственная аккредитованная и оснащенная лаборатория, опытные специалисты.

Сегодня проект «Безопасные и качественные дороги» — один из приоритетных для города и области. Поэтому в том, чтобы наше дорожное хозяйство содержалось в порядке, и при этом финансы расходовались подрядчиками точно по назначению, заинтересованы такие серьезные организации, как министерство транспорта Новосибирской области, ТУАД Новосибирской области, Управление дорожного строительства г. Новосибирска.

Поэтому услуги Группы компаний так востребованы, ведь, во-первых, передвижная лаборатория «ТРАССА» оснащена самым современным измерительным оборудованием, а во-вторых, эти специалисты не «ангажированы» ни одной из сторон (заказчиком или подрядчиком), а потому предоставляют действительно независимую оценку качества дорожного покрытия или услуг ремонта.

Передвижную лабораторию называют в шутку «Детектор лжи для подрядчиков», ведь с ее помощью стало гораздо легче проверить, отвечает ли новая или восстановленная

дорога всем нормам и требованиям.

Самые востребованные параметры для проверки — это толщина и прочность конструктивных слоев дорожной «одежды», геометрические параметры автомобильной дороги, продольная ровность и колейность, сцепление и наличие дефектов. И это лишь краткий перечень того, что может предложить лаборатория «ТРАССА».

Кроме современных измерительных приборов, «умная машина» оснащена программным обеспечением, которое позволяет буквально за один проезд по полосе движения дать исчерпывающую информацию о качестве покрытия.

Сегодня ни одна работа по дорожному строительству или ремонту не будет принята заказчиком, пока подрядчик не предоставит результаты диагностики и оценки технического состояния автомобильной дороги. И вот тут нужны именно независимые экспертные организации, которые дадут объективную и профессиональную оценку: действительно ли работы выполнены в соответствии со всеми требованиями и без нарушений технологий.

Конечно, заказчику удобнее, быстрее и дешевле, если все работы — от инструментальной проверки дороги до лабораторных испытаний — делаются одной компанией. Поэтому услуги передвижной лаборатории «ТРАССА» так востребованы. Причем не только в Новосибирске, но и в соседних регионах — Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае.

Кстати, за помощью в проведении независимой диагностики автомобильных дорог может обратиться любое заинтересованное лицо. Специалисты передвижной лаборатории дадут объективную оценку качества состояния дорог как общего пользования, так и местного значения.

Группа компаний «Центр экспертиз и оценки соответствия»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Шевченко, 4.

Телефон: 8-800-5000-619,

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Камбаров, председатель совета директоров ООО «Лидер Инвест Групп»:

— Мы приступили к реализации довольно масштабного инвестиционного проекта с расчетным периодом 15 лет и общим объемом инвестиций порядка 13 млрд руб. на территории Новосибирского административного района. На этой территории появятся экокластер площадью 230 Га и Агропромышленный парк «Верх-Тулинский» (500 га). Проведены все процедуры для расширения границ населенного пункта Верх-Тула на 270 Га.

Наш проект многофункциональный, он включает в себя три кластера. Сегодня наши усилия сфокусированы на выполнении первого этапа инвестпроекта.

В составе экокластера введены жилые дома поселка «Сибирские просторы», а также проектом предусмотрено строительство других жилых мини-поселков.

Также в состав этого кластера войдут экоферма и агротуристический комплекс, в котором разместятся отель, рестораны, СПА и пруд для отдыха и рыбалки.

Следующим этапом станет реализация проекта Агропромышленного парка «Верх-Тулинский», в состав которого войдут тепличные комплексы, животноводческие хозяйства, инфраструктура для фермерского производства, а также дилерские центры по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Таким образом, это масштабный инвестиционный проект, реализация которого рассчитана на несколько этапов.

Для реализации этого инвестиционного проекта нами была выбрана площадка недалеко от городской черты областного центра, на территории Новосибирского административного района, по ряду причин. Прежде всего, учитывались местоположение, транспортная доступность и экологическая ситуация.

Во-первых, юго-западное направление от городской черты в направлении автомобильной трассы Новосибирск–Кочки–Павлодар всегда было зоной сельскохозяйственной специализации. Во-вторых, в этой части Новосибирской агломерации наиболее благоприятная экологическая обстановка. Напомню, преобладающая роза ветров юго-западного направления, рядом также расположено Новосибирское водохранилище, ленточные приобские сосновые боры, в частности, Караканский бор. Поэтому появление приставки «эко-» в нашем проекте не случайно.

Но один из самых благоприятных факторов для развития — близость городской черты полуторамиллионного мегаполиса и хорошая транспортная доступность. Это один из самых главных критериев. Развитый транспортный каркас Новосибирской агломерации, «стержнем» которого в нашем случае является автомагистраль К17р Новосибирск–Кочки–Павлодар. Не секрет, мы «встраивали» проект в этот дорожно-транспортный каркас Новосибирской агломерации, учитывая конфигурацию сети.

Сегодня «Новосибирскавтодор» является генеральным подрядчиком реконструкции этой автомобильной дороги. Это будет магистраль первой технической категории, в районе Верх-Тулы в ближайшей перспективе появятся две транспортные развязки. Эти мероприятия позволят существенно увеличить пропускную способность, что значительно улучшит доступность и привлекательность всего проекта экокластера и Агропромышленного парка.

Реконструкция данной автомобильной дороги К17р идет с некоторым опережением графика, поэтому для нас важно, что в самой ближайшей перспективе будет создан современный и удобный въезд в областной центр, обеспечивающий хорошую транспортную доступность не только городской улично-дорожной сети, но и выхода на федеральную трассу М51.

Также немаловажно, что два года назад проведены масштабные ремонтные работы еще на одной автомобильной дороге — Верх-Тула–Ленинское–ОбьГЭС. Теперь здесь отличное дорожное полотно, и не требуется много времени, чтобы добраться как на левый берег Советского района (ОбьГЭС), так и на правый (Академогородок). Отсутствует замедление движения, исчезли пробки.

Наш инвестиционный проект — это первый шаг комплексного освоения юго-западного сектора Новосибирской агломерации. Мы делаем попытку продемонстрировать возможности и потенциал этой территории. Конечно, нам импонирует, что власти Новосибирской области вкладывают большие ресурсы в развитие транспортного каркаса. Это, несомненно, приведет к появлению других инвестиционных проектов на данной территории.

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