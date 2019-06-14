РЖД и угольные компании России обсудили проблемы перевозки угля железнодорожным транспортом

В администрации Кемеровской области прошло совещание по проблемам, касающимся перевозки угля железнодорожным транспортом. В обсуждении приняли участие представители федеральных структур, ОАО «РЖД» и руководители угольных компаний России.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, такие встречи, организованные в формате обсуждения проблем и принятия совместных решений, теперь будут проходить раз в квартал.

По словам губернатора Сергея Цивилева, область добывает 60% всего угля в РФ. Доля кузбасского угля, отправляемого на экспорт, составляет 75%. Кроме того, регион производит 85% рельс для российских железных дорог.

На сегодняшний день, власти Кузбасса провели уже три встречи с угольщиками со всей России. На них собравшиеся обсуждают задачи и проблемы экологии, а также эффективности и промышленной безопасности.

«По итогам совместной работы пришло понимание, что нужно менять стратегию развития угольной отрасли, особенно в условиях «нападок» на уголь, давления на общество о переходе на более экологичное топливо. Поэтому мы стали инициаторами новой региональной отраслевой платформы и назвали ее «Чистый уголь — зеленый Кузбасс!», — подчеркнул глава региона.

Презентация данной платформы прошла на Петербургском экономическом форуме и нашла поддержку не только у российских коллег, но и у зарубежных. Как отметил Сергей Цивилев, детальной разработкой этой темы будет заниматься научно-образовательный центр «НОЦ Кузбасс». В области у него будет своя специализация — разведка, добыча, глубокая переработка твердых ископаемых, их транспортировка и энергетика. И все это с упором на экологичность. Главная цель сейчас — проговаривать все риски и проблемы, вырабатывать совместные решения.

На совещании собравшиеся обсудили возможности снижения железнодорожных тарифов за перевозку угля и ставок операторских компаний за предоставление вагонов, повышение качества планирования, развитие инфраструктуры. Так, специалисты рассматривали эффективность возможной разработки методики динамического ценообразования на перевозку угля в зависимости от меняющейся экономической ситуации на мировых рынках. В свою очередь, РЖД готово рассмотреть возможности по точечным направлениям, обозначенным угольными компаниями.

Как предложил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило, оптимизацию стоимости доставки можно осуществить за счет сокращения оборота вагонов, так как ряд направлений в стране не особо загружен и там можно быстрее обеспечить доставку угля и сократить затраты на вагонную составляющую.

По итогам совещания угледобывающим компаниям было предложено сформировать в адрес ОАО «РЖД» предложения по повышению эффективности транспортировки угля на мировые рынки. РЖД намеренна пересмотреть программу развития БАМа и Транссиба, чтоб можно было по годам проследить, как будет меняться железнодорожная инфраструктура с учетом предложений по приоритетности.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что глава Кемеровской области Сергей Цивилев поблагодарил президента РФ Владимир Путин за то, что он поддержал инициативу и подписал закон, по которому шахтеры-пенсионеры России будут получать уголь бесплатно.

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