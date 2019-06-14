«Сибмост» при строительстве Восточного обхода Новосибирска приступил к надвижке моста через реку Иня

На стройке Восточного обхода Новосибирска компания «Сибмост» приступила к первому этапу надвижки моста через реку Иня. В настоящее время работы выполняются на левом берегу по левой стороне сооружения.

Как сообщает пресс-служба компании, мост через реку Иня входит в состав совмещенной эстакадной части с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути. На данный момент строители приступили к установке пролетного строения моста на опоры.

Пролетное строение устанавливают в проектное положение с применением гидравлических домкратов. В течение первого дня рабочие надвинули в направлении реки​ около трех метров металлической конструкции трехпролетного интервала. Протяженность одного​ пролета – 63 метра, а вес – 580 тонн.

По информации пресс-службы «Сибмоста», надвижка на этом участке завершится к середине июля 2019 года. Одновременно будет продолжаться сборка конструкций следующих пролетных строений. Мост соединит берега Ини уже в текущем году.

После полного завершения работ по надвижке строители приступят к устройству ездового полотна на поверхности моста. Общая протяженность​ эстакадной части Восточного обхода с мостом через Иню и путепроводом через железнодорожные пути составит 677 метров.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что строительство Восточного обхода Новосибирска, работы по которому заказал Росавтодор, приносит значительные убытки компании «Сибмост». Это связано с устаревшим контрактом.

Отметим, что Восточный обход — дорога протяженностью 80 км, которая должна соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом. Строительство должно было проходить в четыре этапа. Общая стоимость проекта оценивалась в 10,3 млрд рублей. Строительство трассы началось еще в 2013 году. Первый этап подрядчики планировали сдать в 2017. Однако из-за проблем с финансированием и подрядной организацией сроки ввода дороги сдвинулись. Теперь, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска хотят в 2021 году.

Напомним, в середине мая 2019 года арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в одной из крупнейших строительных компаний за Уралом – АО «Сибмост». Банкротства мостостроительной организации субподрядчик требовал с 2016 года.

В свою очередь, на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил журналистам, что угроза банкротства миновала «Сибмост», т.к. власти региона заинтересованы в сохранении мостостроительной компании.

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