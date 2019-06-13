Михаил Обласов поздравляет Юрия Никитина и Михаила Воеводу с вручением государственных наград

14 июня 2019 года в большом зале администрации Новосибирской области состоится награждение государственными наградами Российской Федерации Юрия Петровича Никитина и Михаила Ивановича Воеводы, сообщает в открытом письме в редакцию «Континента Сибирь» председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Новосибирской области, член Общественной палаты Новосибирской области Михаил Обласов.

По словам Михаила Обласова, академик РАН, доктор медицинских наук профессор Юрий Петрович Никитин награждается Орденом Александра Невского за многолетний труд и большой личный вклад в развитие медицинской науки.Академик РАН доктор медицинских наук профессор Михаил Иванович Воевода награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за осуществление конкретных и полезных для страны дел в здравоохранении.

«Уважаемые Юрий Петрович и Михаил Иванович! От всей души поздравляю вас с награждением высокими государственными наградами! Всю свою жизнь вы посвятили науке и развитию медицины, ваши фундаментальные труды и достижения заслуженно признаны во всем мире. Я горжусь и очень ценю знакомство и дружбу с вами. Искренне рад, что вы сегодня полны сил и энергии, успешно совмещаете организационную, исследовательскую и врачебную деятельность. Желаю вам крепкого здоровья, сил и возможностей для дальнейших успехов в вашей многогранной и нужной людям деятельности, новых интересных проектов и открытий, всего самого наилучшего!» – говорится в письме Михаила Обласова.

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