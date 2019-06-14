Почему крупнейшие предприятия ЖКХ Железногорска могут стать банкротами?

Крупнейшие предприятия ЖКХ Железногорска «Гортеплоэнерго» и ГЖКУ могут стать банкротами. Эксперты опасаются проблем с подготовкой к отопительному сезону и отмечают риск растворения средств, накопленных на капремонт.

Согласно официальной информации, МП «Гортеплоэнерго» занимается горячим и холодным водоснабжением, теплоснабжением на территории Железногорска и близлежащих поселков: Новый Путь, Подгорный, Тартат, Шивера. На балансе предприятия находятся шесть котельных, еще одна, находящаяся в собственности градообразующего Горно-химического комбината, обслуживается по договору. На предприятии работает почти 1 тыс. человек.

Крупнейшее коммунальное предприятие Железногорска МП «Гортеплоэнерго» может быть признано банкротом. В ближайшее время коммунальная компания обратится в арбитражный суд с заявлением о собственной несостоятельности. Сообщение о таком намерении организация уже разместила на профильном портале «Федресурс», а также направила 20 кредиторам, в числе которых агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «КрасЭКО» и другие. Общая сумма долга им превышает 2,2 млрд рублей. По имеющейся информации, подавляющая часть долга приходится на «КрасЭКО». В свою очередь, перед «Гортеплоэнерго» есть свои должники, в первую очередь — крупная муниципальная управляющая компания «Городское жилищно-коммунальное управление» (ГЖКУ), которой теперь также грозит банкротство.

В мэрии Железногорска знают о проблеме предприятия, однако утверждают, что банкротство станет лишь технической процедурой, позволяющей решить проблему подготовки к зиме. «Гортеплоэнерго» продолжает работать, весь персонал остается на своих местах. Заработная плата выплачивается в первую очередь. Тепловые сети как имущественный комплекс были и остаются муниципальной собственностью. Банкротство в данном случае — юридическая процедура, которая необходима, чтобы нормально подготовиться к зиме следующего года. Процедура банкротства естественных монополий четко прописана в законе, «Гортеплоэнерго» будет и дальше эксплуатировать сети и обеспечивать город теплом. Для потребителей тоже ничего не изменится», — заявил глава Железногорска Игорь Куксин.

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш отмечает, что причиной проблем стала неэффективная экономическая модель работы предприятий, действовавшая на протяжении многих лет. «Еще лет семь назад мы обращались к городским властям по этому поводу, когда долг был 200–300 млн рублей. К сожалению, тогда мер принято не было, и сегодня иных вариантов, кроме банкротства, уже не осталось. Одна из проблем — на протяжении некоторого времени из-за ошибки в установлении тарифа компания покупала тепло дороже, чем продавала. Другой аспект — многие котельные здесь работают на мазуте, цена которого сильно скачет в течение года, из-за чего по итогу формируется убыток.

Также в «Гортеплоэнерго» долгие годы работало убыточное подразделение по водоснабжению и водоотведению. Не была поставлена работа по взысканию долгов. Более 900 млн рублей долга приходится на население, работать с которым надо было планомерно на протяжении всех лет. Сейчас одномоментно взыскать с потребителей такие деньги практически нереально. Конечно, в нынешней ситуации под угрозой находится подготовка к отопительному сезону. Могу предположить, что письмо со стороны главы города в адрес профильного министерства с просьбой о выделении мазута для котельных могло бы решить проблему, но, по моей информации, такого обращения на текущий момент нет», — отметил парламентарий.

Руководитель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков полагает, что причиной проблем в городе стали многолетние проблемы взаимоотношений коммунальных организаций. При этом, по его мнению, ситуация несет более серьезные риски, чем об этом заявляют муниципальные власти.

«Во-первых, мы можем вспомнить опыт Красноярска 2015 года, когда банкротились дочерние организации «Жилфонда». Тогда растворились все взносы потребителей на капремонт — скорее всего, они были перечислены в конкурсную массу. Вполне возможно повторение этого эпизода теперь в Железногорске. Во-вторых, надо понимать, что конкурсный управляющий не является профессиональным менеджером в сфере коммунального хозяйства. Его основная задача — свести баланс предприятия. Вряд ли он будет заниматься реализацией ремонтной программы, опрессовкой сети и другими направлениями, необходимыми для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Что касается будущего, то скорее всего, здесь на месте «Гортеплоэнерго» и ГЖКУ будут созданы новые муниципальные предприятия. Поскольку коммунальные предприятия в этом городе являются планово убыточными, вряд ли какой-то сторонний инвестор захочет заходить на этот рынок. С другой стороны, опыт того же красноярского «Жилфонда» показывает, что новая управляющая компания может потерять до трети домов за счет их перехода в частные УК и ТСЖ — если только городские власти не включат административный ресурс по их удержанию», — полагает Роман Казаков.

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