Чаще всего, рисуя дом своей мечты, мы противоречим сами себе. Хотим, чтобы стоял он близко к центру города, но при этом был далек от городского шума и пыли. Чтобы все удобства и инфраструктура были современными, но при этом за окном пели птицы, шумел лес или плескалась вода. Мечты на то и нужны, чтобы сбываться. ЖК «Бирюзовая жемчужина» — это воплощение идеи о переносе безмятежной загородной жизни в черту мегаполиса.

Комплекс «Бирюзовая жемчужина» расположен в городской черте на улице Сухарной в экологически чистом районе, вдали от промышленных зон. Рядом шумит соснами Заельцовский парк — самое популярное место отдыха новосибирцев. Зимой здесь катаются на лыжах и коньках, летние дни посвящают пешим и велосипедным прогулкам. Причем если жителям других районов, чтобы добраться до Заельцовского, нужен автомобиль, а потом еще и найти место для парковки машины, у будущих жителей «Бирюзовой жемчужины» таких проблем не будет. Они смогут прогуляться до парка пешком или доехать на велосипеде всего за несколько минут.

Есть и еще плюсы месторасположения объекта. От него рукой подать до Оби. Благодаря особой планировке из каждой квартиры 24-этажного дома открывается живописный вид на реку. А если кому-то захочется не только любоваться водной гладью из собственной квартиры, а ощутить речной бриз, посидеть с удочкой на берегу, то он сможет спуститься к реке по специально построенным для этого велосипедным и пешеходным дорожкам.

«Мы разделили дом не на одну, а на три секции с отдельными входами, расположенными со стороны двора, в каждой секции всего по четыре квартиры на этаже, — рассказал генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. — Это позволило сделать так, чтобы из окон каждой квартиры открывались отличные панорамные виды на левый берег. Кроме того, в доме есть возможность объединения квартир. Дом каркасный, вариативность планировок огромна, особенно на верхних этажах. А квартиры в торцевых подъездах имеют одно интересное преимущество: в санузлах есть окно с видом на лес и реку».

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Впрочем, и сам дом будет радовать глаз. Для внешней отделки здания строители используют сочетание различных материалов и технологий — облицовочный кирпич, яркие декоративные элементы и витражное остекление балконов. Отделка мест общего пользования жилых этажей будет выполнена из керамического гранита и декоративной штукатурки по индивидуальному дизайн-проекту. Двухуровневая парковка, рассчитанная на 148 машино-мест, связана с жилой частью дома лифтом.

Главный фасад здания ориентирован на реку, с другой стороны расположен внутренний двор с детскими и спортивными площадками. Территория около дома заслуживает отдельного внимания. Здесь будет все, что нужно как для активного, так и для созерцательного отдыха. Есть детский и спортивные городки, оборудованные современными и безопасными тренажерами, дорожки, по которым можно кататься на велосипедах или самокатах, две беседки, где можно читать или общаться с соседями и друзьями, а также зеленые зоны для неспешных прогулок. Ландшафтное освещение с фонарями и подсветкой дома создаст особый уют во дворе в вечернее время, чтобы люди, вернувшись домой после сумасшедшего рабочего дня, ощутили атмосферу покоя и умиротворения.

Застройщик продумал и систему безопасности жильцов. В местах общего пользования жилого дома, на подземной автостоянке и на закрытой дворовой территории будет установлено видеонаблюдение, обеспечивающее надежную защиту от несанкционированного доступа. Также дом будет оснащен современной комплексной системой противопожарной защиты.

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«Поскольку наша компания всегда реализует именно комплексные проекты, мы предполагаем развитие «Бирюзовой жемчужины» до нескольких домов. В отдаленной перспективе — от шести до семи. Соответственно, при такой большой застройке совместно с мэрией Новосибирска будет проведена работа по расширению улицы Сухарной. Также запланирована реконструкция моста через Ельцовку», — рассказал Анатолий Павлов.

Рядом с «Бирюзовой жемчужиной» мэрией города предусмотрено строительство детского сада и общеобразовательной школы — на улицах Сухарной и 2-й Сухарной. ГК «СМСС» как социально ориентированный застройщик с этой целью еще на этапе строительства сотрудничает с муниципалитетом. Компания, прокладывая коммуникации для всех следующих домов «Бирюзовой жемчужины», учитывает, что в ближайшее время здесь откроются садик и школа.

Транспортная инфраструктура позволяет за небольшой промежуток времени добраться от дома не только до центра, но и практически до любого района города.

В ближайшей перспективе вся береговая линия Оби, начиная с «Бирюзовой жемчужины» в сторону нового моста, застроится жильем, «социалкой», деловыми объектами. (В сторону Заельцовского парка строительство двигаться не будет, «Бирюзовая жемчужина» останется наиболее приближенным к парку жилым комплексом). Так что к услугам жителей нового комплекса будет вся инфраструктура обжитого и, скорее всего, нового статусного района.

Дом мечты планируют сдать в следующем году, ориентировочно в сентябре.

При покупке квартиры в жилых комплексах ГК «СМСС» действует специальная программа*.

ЖК «Бирюзовая жемчужина», жк-бирюзовая-жемчужина.рф

Ул. Сухарная, 109 стр.

Отдел продаж:

ул. Романова, 55, 2-й этаж

e-mail: nsmss@mail.ru

тел.: 8 (383) 209-28-44,

8 983-700-09-40

Проектная декларация на сайте жк-бирюзовая-жемчужина.рф,

застройщик ООО «Империя»

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