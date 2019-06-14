Чаще всего, рисуя дом своей мечты, мы противоречим сами себе. Хотим, чтобы стоял он близко к центру города, но при этом был далек от городского шума и пыли. Чтобы все удобства и инфраструктура были современными, но при этом за окном пели птицы, шумел лес или плескалась вода. Мечты на то и нужны, чтобы сбываться. ЖК «Бирюзовая жемчужина» — это воплощение идеи о переносе безмятежной загородной жизни в черту мегаполиса.
Комплекс «Бирюзовая жемчужина» расположен в городской черте на улице Сухарной в экологически чистом районе, вдали от промышленных зон. Рядом шумит соснами Заельцовский парк — самое популярное место отдыха новосибирцев. Зимой здесь катаются на лыжах и коньках, летние дни посвящают пешим и велосипедным прогулкам. Причем если жителям других районов, чтобы добраться до Заельцовского, нужен автомобиль, а потом еще и найти место для парковки машины, у будущих жителей «Бирюзовой жемчужины» таких проблем не будет. Они смогут прогуляться до парка пешком или доехать на велосипеде всего за несколько минут.
Есть и еще плюсы месторасположения объекта. От него рукой подать до Оби. Благодаря особой планировке из каждой квартиры 24-этажного дома открывается живописный вид на реку. А если кому-то захочется не только любоваться водной гладью из собственной квартиры, а ощутить речной бриз, посидеть с удочкой на берегу, то он сможет спуститься к реке по специально построенным для этого велосипедным и пешеходным дорожкам.
«Мы разделили дом не на одну, а на три секции с отдельными входами, расположенными со стороны двора, в каждой секции всего по четыре квартиры на этаже, — рассказал генеральный директор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. — Это позволило сделать так, чтобы из окон каждой квартиры открывались отличные панорамные виды на левый берег. Кроме того, в доме есть возможность объединения квартир. Дом каркасный, вариативность планировок огромна, особенно на верхних этажах. А квартиры в торцевых подъездах имеют одно интересное преимущество: в санузлах есть окно с видом на лес и реку».
Впрочем, и сам дом будет радовать глаз. Для внешней отделки здания строители используют сочетание различных материалов и технологий — облицовочный кирпич, яркие декоративные элементы и витражное остекление балконов. Отделка мест общего пользования жилых этажей будет выполнена из керамического гранита и декоративной штукатурки по индивидуальному дизайн-проекту. Двухуровневая парковка, рассчитанная на 148 машино-мест, связана с жилой частью дома лифтом.
Главный фасад здания ориентирован на реку, с другой стороны расположен внутренний двор с детскими и спортивными площадками. Территория около дома заслуживает отдельного внимания. Здесь будет все, что нужно как для активного, так и для созерцательного отдыха. Есть детский и спортивные городки, оборудованные современными и безопасными тренажерами, дорожки, по которым можно кататься на велосипедах или самокатах, две беседки, где можно читать или общаться с соседями и друзьями, а также зеленые зоны для неспешных прогулок. Ландшафтное освещение с фонарями и подсветкой дома создаст особый уют во дворе в вечернее время, чтобы люди, вернувшись домой после сумасшедшего рабочего дня, ощутили атмосферу покоя и умиротворения.
Застройщик продумал и систему безопасности жильцов. В местах общего пользования жилого дома, на подземной автостоянке и на закрытой дворовой территории будет установлено видеонаблюдение, обеспечивающее надежную защиту от несанкционированного доступа. Также дом будет оснащен современной комплексной системой противопожарной защиты.
«Поскольку наша компания всегда реализует именно комплексные проекты, мы предполагаем развитие «Бирюзовой жемчужины» до нескольких домов. В отдаленной перспективе — от шести до семи. Соответственно, при такой большой застройке совместно с мэрией Новосибирска будет проведена работа по расширению улицы Сухарной. Также запланирована реконструкция моста через Ельцовку», — рассказал Анатолий Павлов.
Рядом с «Бирюзовой жемчужиной» мэрией города предусмотрено строительство детского сада и общеобразовательной школы — на улицах Сухарной и 2-й Сухарной. ГК «СМСС» как социально ориентированный застройщик с этой целью еще на этапе строительства сотрудничает с муниципалитетом. Компания, прокладывая коммуникации для всех следующих домов «Бирюзовой жемчужины», учитывает, что в ближайшее время здесь откроются садик и школа.
Транспортная инфраструктура позволяет за небольшой промежуток времени добраться от дома не только до центра, но и практически до любого района города.
В ближайшей перспективе вся береговая линия Оби, начиная с «Бирюзовой жемчужины» в сторону нового моста, застроится жильем, «социалкой», деловыми объектами. (В сторону Заельцовского парка строительство двигаться не будет, «Бирюзовая жемчужина» останется наиболее приближенным к парку жилым комплексом). Так что к услугам жителей нового комплекса будет вся инфраструктура обжитого и, скорее всего, нового статусного района.
Дом мечты планируют сдать в следующем году, ориентировочно в сентябре.
При покупке квартиры в жилых комплексах ГК «СМСС» действует специальная программа*.
ЖК «Бирюзовая жемчужина», жк-бирюзовая-жемчужина.рф
Ул. Сухарная, 109 стр.
Отдел продаж:
ул. Романова, 55, 2-й этаж
e-mail: nsmss@mail.ru
тел.: 8 (383) 209-28-44,
8 983-700-09-40
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