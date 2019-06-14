В девятый раз Премьер-Клуб с большим успехом провел традиционную аполитическую «Ё-Маёвку», объединив неравнодушных граждан Новосибирска всех национальностей, политических партий и вероисповеданий в едином порыве солидарности и позитива.

Идейными вдохновителями и ведущими по традиции стали Дмитрий и Анна Терешковы, музыкально поддерживала выступающих группа «Дети понедельника».

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Участники блистали интеллектом и шутили на злобу дня в лучших традициях студенческих маевок и капустников.

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В этом году «Ё-Маёвка» совпала с 1 июня, что позволило экспертам зафиксировать высокий уровень защиты детей от их родителей, а также существенное улучшение демографического потенциала собравшихся. Юмористическая прививка, полученная

на празднике, позволит всем участникам продержаться до следующей, 10-й юбилейной, «Ё-Маёвки».

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