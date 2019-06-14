С 1 июля вступает в силу третья волна поправок к 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», расширяющая список юрлиц, обязанных использовать онлайн-кассы. В связи с этим банки совместно с операторами фискальных данных внедряют совместные продукты для малого и среднего бизнеса.

Такого рода пакеты услуг дают банкам возможность углубить сотрудничество с клиентами-предпринимателями, а пользователям — минимизировать финансовые и временные затраты: открыть расчетный счет и приобрести кассовую технику в режиме одного окна, зарегистрировать кассы в ФНС — в полном соответствии с законодательством и получить ряд других опций.

В качестве примера можно привести совместную работу банка ВТБ и АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД»), предоставивших предприятиям МСБ возможность воспользоваться продуктовыми и технологическими решениями, в том числе аналитикой для управления бизнесом, которые ранее были доступны в основном крупному ритейлу. По словам заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова, новое комплексное решение создано, чтобы обеспечить предпринимателей необходимым банковским обслуживанием на старте проекта, оборудованием для работы кассы и передачи фискальных данных, консультацией по всем сопутствующим вопросам. Использование новых возможностей призвано позволить бизнесу в короткие сроки подготовиться к вступлению в силу изменений в законодательстве.

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