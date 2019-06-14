В Новосибирской области примут новый закон в поддержку аграриев

На ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области, как ожидается, в двух чтениях будет принят новый закон о государственной аграрной политике в регионе. Документ на прошедшем 11 июня заседании поддержали члены профильного комитета регионального парламента.

Закон № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» был принят 2006 году, и сегодня, по словам депутатов, многие положения в нем устарели. «Предыдущий закон в значительной степени изжил себя, и многие его положения уже не работают. То есть идут изменения в федеральном подходе к поддержке отрасли, и мы должны этим направлениям соответствовать. За это время — 10–13 лет — отрасли, которые нуждались в поддержке, достигли уровня самообеспечения. Приоритеты изменились», — пояснил председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма.

Ранее документ одобрили в правительстве региона. Как рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства Новосибирской области, закон регламентирует господдержку аграриев в четырех формах: финансовая и информационная поддержка, предоставление налоговых льгот, а также проведение мероприятий по стимулированию развития отраслей сельского хозяйства. Финансовая поддержка включает предоставление субсидий юрлицам и физлицам, индивидуальным предпринимателям, социальные выплаты гражданам. В ведомстве уточнили, что список субъектов, которые могут претендовать на господдержку, дополнен профессиональными образовательными, научными организациями, организациями, осуществляющими деятельность по содержанию и разведению водных биоресурсов, по поиску и добыче водных биоресурсов. Кроме того, документ предусматривает также выплаты руководителям сельскохозяйственных организаций, проработавшим в этой должности не менее 15 лет, и молодым специалистам.

По словам Олега Подоймы, все программы в рамках нового закона будут разрабатываться с учетом мнения депутатов аграрного комитета и приниматься после согласования как с бюджетным комитетом, так и с аграрным. «То есть механизм внесения предложений и влияния на ситуацию у депутатов есть. Проект закона прошел слушания. Последние года два его обсуждение и не прекращалось. Есть предварительная договоренность о принятии закона на сессии в двух чтениях», — сказал Олег Подойма. Напомним, по данным регионального минсельхоза, сельскохозяйственным производством в Новосибирской области занимается 451 организация, 389,3 тыс. личных подсобных хозяйств, более тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, 32 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2018 год, по данным Новосибирскстата, составил 77,7 млрд рублей, с индексом производства 101,1% к уровню 2017 года.

Кроме закона об аграрной политике, на комитете обсуждались другие вопросы сектора. К примеру, парламентарии решили окончательно разобраться с неоднозначным выделением древесины для индивидуального строительства по закону Новосибирской области № 103-ОЗ, подписанному в июле 2007 года. Ранее эта льгота неоднократно подвергалась критике, как со стороны депутатского корпуса, так и в областном правительстве. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Рыжкова, сейчас порядка 80% выделенной древесины уходит к перекупщикам, несмотря на запрет на отчуждение материалов. Поймать перекупщиков за руку крайне сложно, за минувший год лишь трое были привлечены к ответственности. Отпускная цена «льготной» древесины составляет 150 рублей за кубометр, в то время как рыночная стоимость доходит до 2 тыс. рублей. Областные власти предлагают полностью убрать льготу, однако депутаты попросили подойти к решению взвешенно, сохранив по возможности преференцию для тех, кто в ней действительно нуждается, — погорельцев, многодетных семей и так далее. В итоге было решено создать рабочую группу, которая займется проработкой вопроса.

Еще одним решением комитета стала поддержка обращения общественного движения «Лыжные трассы России» к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Исполком «Лыжных трасс России» хочет придать статус спортивных объектов лыжным трассам в рекреационных зонах защитных лесов. Как пояснил заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев, дело в том, что сегодня в регионах, в том числе и в Новосибирской области, невозможно зарегистрировать лыжную трассу в качестве спортивного объекта с постоянным статусом. Спортсмены предложили внести изменения в соответствующее распоряжение федерального правительства и включить в перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, за исключением особо защитных участков лесов в лесопарковых зонах и городских лесах, дополнительный объект «лыжная трасса». Депутаты предложение поддержали, обращение также будет рассмотрено на ближайшей сессии регионального парламента.

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