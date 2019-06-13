Какие задачи стоят перед Новосибирском в новом отопительном сезоне?

Мэрия Новосибирска традиционно летом подводит итоги прошедшего отопительного сезона и готовится к новому периоду — 2019–2020 гг. Мэр города Анатолий Локоть поставил задачу при подготовке к новому отопительному сезону сделать упор на ремонт магистральных теплосетей.

Участники расширенного заседания штаба по проведению отопительного сезона в Новосибирске 11 июня поставили перед собой две основные цели: подвести итоги прошедшего, а также определить приоритеты на отопительный период 2019–2020 года. В заседании приняли участие сотрудники профильных департаментов мэрии Новосибирска, главы городских районов, представители организаций энергоснабжения Новосибирска.

Итоги прохождения отопительного сезона 2018–2019 года представили руководители администраций районов и диспетчерских служб Новосибирска. Руководитель департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев сообщил, что отопительный сезон прошел благополучно: источники тепловой энергии — ТЭЦ, котельные филиала «Локальные котельные», ведомственные котельные — работали в соответствии с температурными графиками без ограничения теплоснабжения потребителей. Централизованная система теплоснабжения города действовала без перебоев. «Сезон 2018–2019 гг. мы прошли без крупных аварий, — отметил Дмитрий Перязев. — Да, были некоторые инциденты, но они были оперативно согласованы с нашими ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями. Нам удалось избежать серьезных происшествий».

На заседании было указано, что в прошедший отопительный сезон зафиксировано почти 2 тыс. дефектов, что на 8% больше, чем в отопительный сезон 2017–2018 годов. В частности, на магистральные сети пришлось 362 дефекта (на 34% больше, чем в прошлый сезон), на внутриквартальных теплосетях обнаружено 1616 дефектов (на 3% больше, чем в прошлый сезон). Кроме того, за прошедшую зиму произошло несколько крупных отключений системы теплоснабжения: в Ленинском районе (ул. Котовского), в микрорайоне «Расточка», в Кировском районе (ул. Мира, ул. Бетонная, ул. Бурденко, пер. Оловозаводской). «Во всех происшествиях, которые случились в прошедшем отопительном сезоне, наши аварийные службы действовали слаженно, — отметил Анатолий Локоть. — Все случаи находились под контролем».

Переходя к обсуждению отопительного сезона 2019–2020 гг. мэр Новосибирска подчеркнул, что при подготовке к новому периоду главный акцент должен быть сделан на капитальный ремонт магистральных тепловых сетей.

«Отопительный сезон 2018–2019 гг. стал первым, который мы провели с Сибирской генерирующей компанией, этот сезон завершился удачно. У нас налажено взаимодействие, разработаны дальнейшие совместные планы. Я уверен, что этот опыт положительно скажется на состоянии коммунального хозяйства города, — рассказал Анатолий Локоть. — Сегодня в Новосибирске от горячей воды отключено 5164 объекта — это больше половины жилого сектора многоквартирных домов. Отключения связаны с гидравлическими испытаниями. Прошу новосибирцев потерпеть неудобства, чтобы зимой сократить количество дефектов. Зимний период продемонстрировал, что при подготовке к новому отопительному сезону необходимо уделить особое внимание магистральным сетям».

Директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков подтвердил, что прошедший отопительный сезон и проведенные испытания показывают: сегодня особо уязвимые места системы — магистральные сети. «Летом мы будем проводить капитальный ремонт 12 участков общей длиной 5020 м, из них 10 магистральных (длина — 4470 м) и два внутриквартальных (длина — 550 м), однако по диаметру они идентичны. Все указанные участки являются наиболее приоритетными для города», — сообщил Андрей Колмаков.

Всего в рамках программы текущего ремонта планируется заменить почти 22 км трубопроводов. Бюджет рассматриваемой программы составил 721 млн рублей. Ремонтироваться будут те участки, которые проявили себя как ненадежные в ходе отопительного сезона 2018–2019 гг., а также дефектные участки, выявленные при проведении гидравлических испытаний. С начала гидравлических испытаний удалось обнаружить 487 дефектов, из которых на сегодняшний день уже устранен 281 дефект.

Другой важной темой в рамках заседания штаба стало обсуждение мер по координации летних ремонтных работ на теплосетях с дорожно-строительными организациями, которые в этом году выполняют в городе крупные федеральные проекты. Анатолий Локоть поручил представителям профильных департаментов четко согласовать действия по ремонту теплотрасс города с программами благоустройства Новосибирска и национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

«В этом году мы попросили СГК на таких знаковых объектах, как ул. Фрунзе и ул. Фабричная, выполнить полностью 100-процентную замену трубопроводов, чтобы мы могли по программе БКАД провести ремонт дорожного полотна», — рассказал Дмитрий Перязев.

Андрей Колмаков в свою очередь отметил, что ремонтные работы на ул. Фабричной этим летом начались даже раньше запланированного срока (они должны были стартовать 23 июня). Для проведения ремонтов на ул. Фрунзе уже определен подрядчик.

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