Томская область стала рекордсменом среди регионов СФО по количеству реализуемых нацпроектов

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал журналистам на пресс-конференции о старте реализации национальных проектов в регионах Сибири.

Как рассказал полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, указом главы государства поставлены задачи прорывного развития в экономике, кардинального повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для проживания людей. В предстоящие шесть лет всем субъектам России, в том числе сибирским регионам, предстоит добиться ощутимых изменений в социальной сфере, построить и отремонтировать дороги, повысить комфортность городской среды, улучшить экологическую ситуацию.

Для этого было разработано 12 нацпроектов, которые включают в себя 67 федеральных проектов. Стоит отметить, что из числа сибирских регионов во всех 12 проектах участвует Томская область. Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская и Новосибирская области в настоящий момент представлены в 11 проектах, остальные субъекты округа принимают участие в 10 нацпроектах.

Основной объем финансирования на реализацию нацпроектов будет выделен из средств федерального бюджета. В 2019 году на эти цели поступит более 500 млрд рублей, на период до 2024 года – около 3 трл рублей. Показатели могут быть скорректированы в зависимости от эффективности реализации мероприятий нацпроектов в регионах.

По словам Сергея Меняйло, во всех субъектах СФО проведена значительная работа по формированию паспортов региональных проектов, их защите в федеральных министерствах. По большинству федеральных проектов средства бюджета доведены до регионов. В данный момент начался процесс практической реализации этих планов. Общий контроль за реализацией нацпроектов осуществляют правительство России и федеральные министерства, прорабатывается дополнительные механизмы мониторинга.

«Сегодня важно войти в активный режим работы, который позволит выполнить установленные показатели. Регионы Сибири имеют все возможности для успешной реализации национальных проектов, региональных и муниципальных программ», – подчеркнул полномочный представитель.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на сегодняшний момент в зоне риска по срокам сдачи оказалось 13 объектов дошкольного образования в разных регионах Сибирского федерального округа.

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