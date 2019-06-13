Омское зерно проложит путь в Китай без посредников

Власти Омской области планируют создать в регионе экспортный центр, который будет торговать зерном на азиатском рынке, минуя посредников. Детали будущего центра, предположительно, будут обсуждаться осенью, на российско-казахстанском форуме приграничного сотрудничества.

О планах по созданию экспортно-логистической компании омский губернатор Александр Бурков объявил в четверг, 13 июня в ходе отчета о работе облправительства в 2018 году. По словам главы региона, в структуре экспорта Омской области по-прежнему лидируют нефтепродукты, на втором месте сельхозсырье и продукты. В 2018 году, по его информации, экспортные поставки продовольственных товаров и продуктов АПК превысили уровень 2017 года в 1,5 раза, а по злаковым – в 4 раза. В 2017 году экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья из Омской области составлял 18,3% в общем объеме поставок. Самым экспортируемым товаром было рапсовое масло, которое за год продали на сумму в $16,1 млн. Что касается пшеницы, за год регион продал ее на сумму $11,7 млн.

Почти треть омских товаров в 2017 году была отправлена в приграничный Казахстан. «Юг и центральная часть России, традиционные производители и экспортеры злаков уже и так на пределе своих возможностей, а у нас огромный задел по мощности. Но по факту мы зависим от трейдеров», — сказал Александр Бурков. По мнению главы региона, в Омской области нужно создать свою экспортно-логистическую компанию для выхода на рынки дальнего зарубежья, минуя посредников. Внешнеторговый оборот региона в 2018 году превысил миллиард долларов, в том числе, за счет «усиления торговых операций с Китаем». Напомним, соглашение между Россельхознадзором и властями КНР об экспорте пшеницы из Алтайского края, Красноярского края, Новосибирской и Омской областей был подписан еще в 2015 году.

Как пояснил председатель комитета по аграрной политике Законодательного собрания Омской области Анатолий Беззубцев, регион заинтересован в экспорте сельхозпродукции через приграничный Казахстан. «Турция сейчас есть, а что касается Азербайджана, Ирана, Узбекистана, — здесь, конечно, нам хотелось бы, чтобы мы ввозили свою продукцию напрямую: не через Оренбург, не через Дальний Восток. У нас есть прямая граница с Казахстаном. Там нужны договорённости по определённым вещам», — цитирует депутата пресс-служба областного правительства. Предположительно, вопрос будет обсуждаться на российско-казахстанском форуме приграничного сотрудничества, который пройдет в Омске осенью 2019 года.

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