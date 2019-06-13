Кинотеатр «Люксор», расположенный в ТРЦ «Галерея Новосибирск», закрылся

Один из крупнейших кинотеатров в Новосибирске «Люксор» 13 июня объявил о своем закрытии по техническим причинам. Когда кинозалы снова начнут принимать зрителей, пока не уточняется.

Сообщение о закрытии кинотеатра «Люксор», расположенного в ТРЦ «Галерея Новосибирск», изначально появилось на официальной странице развлекательного учреждения в социальной сети.

В нем говорилось, что по техническим причинам кинотеатр закрыт. Дальнейшую информацию сотрудники «Люксора» сообщат позже. Кроме того, руководство принесло зрителям извинения за доставленные неудобства.

Позже сообщение со стены в соцсетях было удалено. Однако на официальном сайте кинотеатра с сегодняшнего дня пропала возможность бронирования мест на фильмы, а соответствующее приложение «Люксор» для смартфонов перестало функционировать.

По неподтвержденным данным, причиной закрытия одного из крупнейших кинотеатров в Новосибирске, стали финансовые проблемы, руководство не могло заплатить за аренду помещений. Как скоро «Люксор» вновь начнет функционировать, пока не сообщается.

Стоит отметить, что кинотеатр «Люксор» был открыт на 4-ом этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск» в 2015 году. 9 залов одновременно могут вместить более 1000 зрителей. Все они оснащены цифровой кинотехникой, которая показывает фильмы в 2D- и 3D-форматах с трёхмерным звуком Dolby Atmos. В кинотеатре есть VIP-зал повышенного комфорта, а также оборудованы специальные уютные зоны Love Seat, имеющиеся во всех кинозалах.

Напомним, что на 4 этаже торгового центра «Галерея Новосибирск» помимо кинотеатра «Люксор» располагаются ресторан «Соль и Перец», кофейни Travelers Coffee, «Чашка кофе» и готовится к открытию PRIMETIME COFFEE. В составе последней также планировалось запустить коворкинг «CO-WO».

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