Сроки сдачи 13 объектов дошкольного образования в Сибири в зоне риска

На сегодняшний момент в зоне риска по срокам сдачи оказалось 13 объектов дошкольного образования в разных регионах Сибирского федерального округа.

Как сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло журналистам на пресс-конференции, на данный момент 8 дошкольных образовательных учреждений в СФО уже сданы и полностью готовы к работе. Однако, до конца года необходимо ввести в эксплуатацию еще 13 детских садов. Все они предназначены для ребятишек разного возраста, в том числе для малышей от 3 месяцев до 1,5 лет.

Как отметил Сергей Меняйло, по 13 объектам на сегодняшний день есть опасения. Существует вероятность, что подрядчики не успеют в установленные сроки сдать дошкольные учреждения. В связи с этим для каждого региона, где есть такие риски, поставлена задача уточнить графики и план строительства дошкольных учреждений.

«Сроки сдачи учреждений дошкольного образования переносить нельзя и этого делать никто не будет. Основная задача – выполнить все мероприятия, запланированные на этот год. Первые итоги по проделанной работе будут подведены в июле», — подчеркнул полпред президента.

По словам Сергея Меняйло, федеральными органами исполнительной власти по некоторым мероприятиям и программам нацпроекта «Демография» установлены сроки. 1 июля текущего года уже можно будет сказать, где строители входят в графики, а где есть риски неисполнения плана.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что до конца 2019 года по федеральной программе по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Новосибирске планируется ввести 7 детских садов-яслей. На 2020-2021 годы в рамках нацпроекта «Демография» намечено строительство еще 13 дошкольных учреждений.

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