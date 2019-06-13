Золотодобывающая компания вложит в реализацию социальных мероприятий Иркутской области 20 млн рублей

Правительство Иркутской области и ПАО «Высочайший» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2019 год. Согласно документу, порядка 20 млн рублей направят на целевое финансирование и развитие социальных программ в Бодайбинском районе.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Руслан Болотов и первый заместитель генерального директора ПАО «Высочайший» Владислав Баршинов.

По словам Руслана Болотова, сумма финансирования социальных мероприятий составит 20 млн рублей. Согласно условиям соглашения, денежные средства почти в полном объеме будут направлены на целевое финансирование и развитие социальных программ в Бодайбинском районе. В частности, речь идет о софинансировании подготовки и проведения ремонтных работ в учреждениях соцкультбыта, поддержке общественных и спортивных организаций.

Первый заместитель генерального директора золотодобывающей компании подчеркнул, что Бодайбинский район – это стратегическая территория. Организация заинтересована не просто в развитии промышленности, но и в привлечении кадров из местного населения. А это невозможно без социальной составляющей и инфраструктуры. В связи с этим, компания строит долгосрочные планы в рамках пятилетнего плана развития Иркутской области.

Во время встречи стороны также обсудили результаты и планы деятельности ПАО «Высочайший» в Иркутской области, а также возможные направления взаимодействия предприятия с правительством региона.

Как отметил Владислав Баршинов, приоритетной задачей компании является социально-экономическое развитие регионов своего присутствия.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

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