В Омске предложили установить памятник Сталину

Омский блогер Игорь Федоров, пишущий под ником Omchanin, предложил восстановить в городе памятник Иосифу Сталину.

По информации Игоря Федорова, в Омске в разное время было установлено не менее 6 памятников советскому политическому деятелю. Главный из них, работы скульптора Николя Томского, был воздвигнут на месте нынешней площади Победы в центре города. В 1963 году там появилась стела в честь награждения Омской области орденом Ленина за освоение целинных и залежных земель. «Место, тем более, уже названо площадью Победы. Символично. Сталин — символ Победы в ВОВ. Он встанет на свое место и на свою площадь!», — уверен Игорь Федоров.

Если восстановить памятник Сталину на этом месте муниципалитет сочтет невозможным, блогер предлагает еще одно место, где ранее стоял другой монумент вождя Советского Союза – территория бывшего городского сада, сейчас фактически заброшенная. По мнению Игоря Федорова, восстановление памятника Сталину Омску нужнее, чем проект реконструкции Ильинской церкви, который лоббирует омский экс-губернатор Леонид Полежаев. «Задача максимум – реально восстановить один из памятников», — подтвердил свои намерения в разговоре с «КС» Игорь Федоров.

Предложение блогера вызвало неоднозначную реакцию пользователей интернета. Авторы комментариев к посту указывают, что памятник Сталину будет соседствовать с установленным в 1991 году в Омске, на улице Тарской мемориальным камнем «Жертвам сталинских репрессий». Напомним, 9 мая торжественное открытие памятника Сталину прошло в Новосибирске. Поскольку художественный совет Новосибирска отклонил предложения об установке монумента в общественных местах, памятник в итоге был воздвигнут на территории обкома КПРФ.

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