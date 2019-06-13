В 2019 году в Новосибирской области восстановят леса на площади более 6 тыс га

В рамках нацпроекта «Экология» в 2019 году в Новосибирской области запланировано провести восстановление леса на площади 6,2 тыс га. Ежегодно эти работы нужно организовывать на площади не менее 4 тыс га.

Как рассказали в минприроды Новосибирской области, искусственное лесовосстановление в 2019 году в регионе в весенний период выполнено на площади 1203 га. Лесоводы высадили кедровые и обыкновенные сосны, сибирскую ель и лиственницу. Все работы проводятся в рамках национального проекта «Экология».

Посадка лесных культур проводилась механизированным и ручным способами.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, весенний лесокультурный сезон текущего года в целом прошел результативно, показатели выполнены с превышением. Все лесничества справились с поставленными задачами.

Лесовосстановление на землях лесного фонда региона осуществляется в соответствии с Лесным планом Новосибирской области. Всего в 2019 году запланировано провести восстановление леса на площади 6,2 тыс га. Таким образом, регион должен справится с одним из основных мероприятий проекта «Сохранение лесов Новосибирской области» в рамках реализации нацпроекта «Экология» – проведение лесовосстановления. К слову, ежегодно эти работы нужно проводить на площади не менее 4 тыс га.

Также важным мероприятием нацпроекта является формирование страхового фонда семян лесных растений на случай неурожайных лет. В Новосибирской области сформирован страховой фонд семян лесных растений в объеме 621 кг, в том числе семена с улучшенными наследственными свойствами – 200 кг.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в Новосибирскую область планируется привлечь более 1 млрд рублей из федерального бюджета для выполнения мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». Деньги будут направлены на реализацию проектов по ликвидации свалок в населенных пунктах, а также по сохранению лесов и водоемов в регионе.

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