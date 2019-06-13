Мэрия Новосибирска втрое сократила план закупок общественного транспорта к МЧМ

Власти Новосибирска хотят приобрести к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года около 420 автобусов, троллейбусов и трамваев. Это в три раза меньше, чем планировалось изначально.

Как пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, муниципалитет принял решение сократить план закупок общественного транспорта к МЧМ по хоккею в три раза.

По информации пресс-центра мэрии города, разрабатываемым перечнем основных мероприятий по подготовке проведения в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею предполагается приобретение в период до 2022 года на условиях софинансирования из областного бюджета 280 автобусов городского типа, из них 94 единицы купят на замену имеющимся и 186 — на развитие маршрутной сети.

Кроме того, планируется приобретение 104 троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода, что позволит продлить существующие маршруты без дополнительного развития инфраструктуры. Также предполагается купить 40 новых трамваев и обновить 60 единиц уже имеющихся. Ремонт включает в себя модернизацию вагонов с заменой кузовов на новые и установкой современного энергоэффективного оборудования.

В частности, на первом этапе планируется купить до 50 дизельных автобусов, в дальнейшем мэрия хочет приобретать машины на газомоторном топливе.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в ноябре 2018 года Анатолий Локоть заявлял, что к МЧМ-2023 необходимо продумать развитие транспортно-логистической системы города. Первоочередная задача — приобретение подвижного состава общественного транспорта. Городской парк общественного транспорта — это 1146 единиц. В среднем сегодня износ техники как у муниципальных, так и у коммерческих перевозчиков составляет от 80% до 90%. Поэтому городу необходимо масштабное обновление пассажирского транспорта. По расчетам мэрии, городу необходимо закупить 440 автобусов, 409 троллейбусов, 304 трамвая, а также технику для уборки города.

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