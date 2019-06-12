Соцопрос не нашёл реальных конкурентов Локтю на выборах мэра

Новосибирский Институт политики и технологий (ИПиТ) 12 июня опубликовал данные опроса, посвящённого предстоящим выборам мэра Новосибирска. По данным ИПиТ за действующего мэра Анатолия Локтя собираются проголосовать 45% респондентов, остальные политики, заявившие о готовности участвовать в выборах, не набирают и 5% сторонников.

Стали известны результаты социологического исследования электоральных предпочтений новосибирцев, проведённого Институтом политики и технологий (ИПиТ) и посвящённый предстоящим 8 сентября выборам мэра Новосибирска. В телефонном опросе, проведённом с 22 мая по 2 июня, приняли участие 1200 новосибирцев, выборка была квотирована по полу и возрасту. По данным исследования, около 48% респондентов готовы 8 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов.

Если говорить об узнаваемости политиков, которые заявили о готовности участия в выборах, то абсолютным лидером по этому показателю является действующий мэр города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть – он известен 98% респондентов. На втором месте – руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко, его узнаваемость составляет 26% (хотя здесь специалисты института выделяют несколько факторов такой высокой узнаваемости, в частности, деятельность его однофамильца, бизнесмена и политика Александра Бойко, который пытался баллотироваться в Законодательное собрание от «Единой России» в 2017 году по Железнодорожному и Заельцовскому районам города), узнаваемость депутата Совета депутатов Новосибирска, члена ЛДПР Евгения Лебедева – 22%, депутата горсовета, лидера партии «Родина» в Новосибирской области Вячеслава Илюхина – 16%, независимого депутата Совета депутатов Новосибирска Натальи Пинус – 7%. Узнаваемость остальных политиков, заявивших о готовности участия в выборах (Виктор Мокровицкий, Сергей Проничев, Дмитрий Холявченко) по данным ИПиТ не превышает 5%.

На прямой вопрос «Если бы выборы мэра Новосибирска состоялись в это воскресенье, то за кого бы вы проголосовали?» 45% ответили, что планируют голосовать за Анатолия Локтя. Остальные возможные кандидаты не набрали и 5%: 2% собираются голосовать за Сергея Бойко, по 1% набрали Наталья Пинус, Вячеслав Илюхин, Евгений Лебедев и Сергей Проничев, менее 1% собираются голосовать за Дмитрия Холявченко и Виктора Мокровицкого. При этом 44% респондентов не определились со своим выбором. Рейтинг одобрения Анатолия Локтя как действующего мэра Новосибирска (так называемый «мягкий» рейтинг) составляет 57%, наибольшие претензии новосибирцы высказывают к системам здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Так что можно отметить высокий уровень доверия жителей города к руководству муниципалитета.

«Результаты опроса показали, что равнозначных оппонентов у действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя нет», – приводит пресс-релиз ИПиТ слова заместителя директора института Михаила Большова. Отмечается, что, несмотря на имеющийся запрос на новые политические силы и высокую цитируемость, остальные возможные претенденты на пост мэра Новосибирска не обладают достаточной узнаваемостью у избирателей. «Увеличить узнаваемость чуть более, чем за 80 дней, не вызвав при этом негатива у новосибирцев, задача непосильная», – отметил Большов.

На просьбу «Континента Сибирь» прокомментировать результаты опроса руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов подтвердил: ряд данных ИПиТ и исследований, организованных областным правительством, совпадает. «Мы регулярно измеряем «мягкий» рейтинг одобрения деятельности глав муниципалитетов и «мягкий» рейтинг доверия к ним. По нашему последнему исследованию, «мягкий» рейтинг одобрения деятельности Анатолия Локтя как мэра Новосибирска составляет 58%, «мягкий» рейтинг доверия также 58%. Спонтанная узнаваемость (ответ на вопрос «Вы знаете, кто у вас глава города?») Анатолия Локтя составляет 84%. Выводы из этого каждый специалист может сделать сам, хотя электоральные исследования имеют свои особенности», – подчеркнул Нешумов.

Ранее сообщалось, что Новосибирское областное отделение КПРФ приняло решение о поддержке выдвижения Анатолия Локтя на пост мэра Новосибирска на второй срок.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.