ПАО «МТС» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), объявили о подписании на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о реализации проекта по улучшению качества мобильной связи вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а также на 49 вокзалах в России. Стоимость его реализации составит более двух миллиардов рублей.

В рамках соглашения для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом предусматривается строительство около 400 дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль девяти железнодорожных линий общей протяженностью около 4500 километров. В этот список попала и железная дорога Новосибирск – Барнаул.

Соглашение является продолжением проекта МТС и РЖД, старт которому был дан на ПМЭФ в 2016 году. Проект, в реализацию которого МТС вложит около двух миллиардов рублей, рассчитан до 2021 года. По условиям соглашения, МТС установит антенно-мачтовые сооружения и базовые станции, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение к электрическим сетям.

«С подписанием очередного соглашения с РЖД мы точечно закрываем последние «белые пятна» на девяти важных наиболее загруженных федеральных направлениях. Теперь пассажиры поездов на всем пути следования будут обеспечены сплошной бесперебойной мобильной связью и комфортным доступом в интернет, – отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. – Благодаря всестороннему содействию со стороны РЖД мы получили для установки оборудования доступ к площадкам и электроснабжению в труднодоступных и удаленных местах».

«Мы рады развивать современные сервисы для наших пассажиров. Мобильная связь и интернет стали неотъемлемой частью жизни людей. Бесперебойный доступ к этим опциям на всем пути следования поезда несомненно повысит комфорт во время поездки. Опыт сотрудничества с МТС является для нас положительным, поэтому было принято совместное решение расширить географию реализации проекта», – сказал заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Сергей Кобзев.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.