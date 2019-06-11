Как стало известно «Континенту Сибирь», китайская марка Haval в 2019 году планирует выйти в Красноярск, Кемерово, Новокузнецк и Томск. Официальным дилером компании станет «Арсенал Груп», официально представляющая в регионе Nissan, Datsun, Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Audi. Свой салон компания откроет уже в ближайший месяц.

Как пояснили «КС» в российском представительстве Haval, Сибирь является для компании стратегически важным регионом, поэтому в нем планируется активно развивать дилерскую сеть. “Помимо уже функционирующих дилерских центров в Омске и Новосибирске, мы планируем открыть центры в Красноярске, Кемерово и Новокузнецке. Также в планах до конца года есть появление нашего бренда в Томске”, — пояснила «Континенту Сибирь» специалист по связям с общественностью Haval в России Светлана Лисицына.

Уже в ближайший месяц будет запущен салон Haval в Красноярске. Представлять в регионе этот бренд будет «Арсенал Груп», которая к слову ранее никогда не работала с китайскими автомобильными брендами. В ее портфеле такие марки, как Nissan, Datsun, Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Audi.

“Уже в ближайший месяц будет открыт официальный дилерский центр по ул. Авиаторов, соответствующий стандартам бренда Haval, а в июле начнутся продажи автомобилей”, — пояснила Светлана Лисицына. По ее словам, этот салон будет постоянным для Haval.

Напомним, что весной 2019 года официальный дилер Haval появился в Новосибирске — им стала компания «Сибтрансавто», также представляющая в городе GM-AvtoVAZ, UAZ, Lifan.

Стоит отметить, что Haval является частью группы компаний Great Wall. Российское представительство Haval возглавляет Жером Сего, ранее руководивший в стране бизнесом японского бренда Datsun. По данным «Автостат.Инфо», в 2018 году в Сибири было зарегистрировано 137 новых автомобилей Haval против 57 годом ранее (+140%). В свою очередь в 1 квартале 2019 года в СФО было зарегистрировано 72 новых автомобиля Haval против 10 годом ранее (+62%).

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