Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил директор института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев.

«На первом этапе создания гелиогеофизического комплекса в него войдут те объекты, которые сегодня начинают строиться: многочастотный радиогелиограф и комплекс оптических инструментов. Объекты расположены на территории Бурятии в Тункинской долине», — рассказал Андрей Медведев.

Он добавил, что по объектам относящимся к первому этапу создания комплекса выполнен весь объем проектно-изыскательских работ, получено разрешение на строительство, заключен главный контракт с генподрядчиком. Строительством объектов будет заниматься АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (подразделение государственной корпорации «Ростех»).

«Объекты первого этапа создания комплекса прошли Главгосэкспертизу РФ, цена определена – 2,5 млрд рублей. Существуют установленные законом отклонения на непредусмотренные расходы в размере 10% от стоимости проекта», — отметил Андрей Медведев.

По его словам, строительная организация, которая непосредственно будет осуществлять деятельность уже вышла на площадки. Сейчас там идет расчистка от насаждений. «На стройплощадке будет установлена видеоаппаратура, чтобы ученые и представители Минобрнауки РФ могли контролировать создание комплекса», — сообщил Андрей Медведев.

Второй этап создания комплекса, который предполагает строительство еще 5 объектов сейчас активно подготавливается иркутскими учеными. Андрей Медведев сказал, что по этим объектам проходит технологический и ценовой аудит, поэтому цена второго этапа создания комплекса пока не уточняется.

Ранее «Континет Сибирь» сообщал, что иркутские ученые начали подготовку кадров для работы на объектах Национального гелиогеофизического комплекса РАН

Ранее в Иркутском научном центре сообщили, что проект Национального гелиогеофизического комплекса включает строительство семи уникальных объектов: радиогелиографа в Тункинской долине у поселка Бадары, набора оптических инструментов в Тункинской долине у села Торы, лидара и комплекса радаров на Малом море, крупного солнечного телескопа на территории Саянской солнечной обсерватории у поселка Монды, нагревного стенда под Ангарском и центра обработки данных в Иркутске. Общая стоимость проекта оценивалась в 19 млрд рублей Андрей Медведев сообщил, что во второй этап строительства комплекса вошли следующие объекты: Саянский солнечный телескоп-коронограф, система радаров, нагревной стенд для изучения ионосферы, оптический радар для исследования нижней и средней атмосферы и центр управления и обработки данных.

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