Защищено: «Россети Сибирь» направят 10 миллиардов рублей на энергетику Омской области

Арсений Плотников
 
«Россети Сибирь» направят 10 миллиардов рублей на энергетику Омской области

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