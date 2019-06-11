«Россети Сибирь» направят 10 миллиардов рублей на энергетику Омской области

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Новосибирск занял четвертое место в России по использованию бесконтактных платежей
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В селах республики Алтай для больничных лабораторий создали единую цифровую базу
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Депутата заксобрания Красноярского края подозревают в мошенничестве на 4 млн рублей
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«Единая Россия» выдвинула Олега Хорохордина кандидатом на выборах главы республики Алтай
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В суд поступило уголовное дело экс-начальника пожарного отряда, занимавшегося тушением «Зимней вишни»
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Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию «ИнфоСофт»
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
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