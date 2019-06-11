Власти Новосибирской области вернулись к вопросу отмены разрешений на заготовку древесины для нужд индивидуального строительства. За 12 лет действия нормы закона ситуация не поменялась – порядка 80% «льготной» древесины, по оценке областных чиновников, уходят к перекупщикам.

Порядок предоставления древесины для нужд строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства без предоставления земельного участка содержится в законе Новосибирской области № 103-ОЗ, подписанном в июле 2007 года. Проблему реализации нормы на прошедшем во вторник, 11 июня заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям регионального парламента озвучил заместитель министра природных ресурсов и экологии Евгений Рыжков. По его словам, сейчас 80% договоров на предоставление древесины заключаются по доверенности, в результате материал оказывается у перекупщиков. Евгений Рыжков пояснил, что сегодня отпускная цена древесины составляет 150 рублей за кубометр, в то время, как рыночная доходит до двух тысяч рублей. Наказание, по его информации, далеко не всегда настигает виновных – за прошедший год к ответственности за махинации с древесиной были привлечены лишь три человека.

Льгота уже не первый раз вызывает нарекания со стороны властей и законодателей. В марте прошлого года отменить ее предложил председатель комитета по бюджету, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов. Парламентарий пояснял тогда, что закон реализовать невозможно: было подано заявлений на заготовку более чем 300 тыс. кубометров древесины, в то время как во всей области едва найдется 200 тыс. пригодной для строительства. На этот раз в льготе усмотрели криминальную составляющую. По мнению депутата Олега Мирошникова, законом пользуется «теневой лесной бизнес». В качестве примера он привел Сузун, который, с учетом объемов предоставленной древесины, «давно должен стать памятником деревянного зодчества». При этом парламентарий предложил оставить льготу для реально нуждающихся, к примеру, погорельцев.

В итоге члены комитета согласились с необходимостью решать наболевший вопрос. Для этого будет сформирована рабочая группа, которой предстоит определить судьбу льготы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.