Задержанный экс-глава новосибирской клиники им. Мешалкина Александр Караськов 11 июня написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором он пожаловался главе государства на необоснованное уголовное преследование. Письмо находится в распоряжении редакции «Континента Сибирь».

В письме Владимиру Путину Александр Караськов упоминает о том, что он десятки лет трудился в клинике Мешалкина. «Я являюсь законопослушным гражданином Российской Федерации и горжусь тем, что судьба предоставила мне возможность быть полезным нашему Великому государству», — говорится в письме.

Александр Караськов назвал скандал с уголовными делами в отношении руководства клиники «рейдерским захватом» и упомянул о ряде проверок с 2015 по 2017 годы, которые показывали,что закупки лекарств осуществлялись по рыночным ценам или даже ниже рыночных.

«Если события будут развиваться так и далее, Центр постигнет судьба ФГБУ Новосибирский НИИТО им. Л. Я. Цивьяна Минздрава России. После многочисленных проверок в НИИТО число операций, проведённых знаменитым институтом, сократилось с 17 000 до 1500. Большая часть высококлассных специалистов из НИИТО уволилось. Гражданам России просто некуда будет обратиться за квалифицированной помощью», — сообщается в письме.

Напомним, что 16 мая по решению Министерства здравоохранения РФ Александр Караськов покинул пост главы Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина. Бывший заместитель Караськова Евгений Покушалов находится под следствием.

Также СМИ публиковали информацию о незадекларированных доходах Караськова, якобы на его участке построен неучтенный дом.

30 мая депутаты Законодательного собрания Новосибирской области единогласно поддержали заявление Александра Караськова о досрочном прекращении полномочий депутата.

31 мая стало известно, что члены президиума СО РАН подготовили письмо президенту РФ в защиту Александра Караськова от возможного уголовного преследования.

3 июня Александр Караськов стал фигурантом уголовного дела и был задержан правоохранительными органами. 4 июня Александр Караськов попал в больницу вследствие проблем с сердцем. Заседание суда по избранию меры пресечения отложено.

5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой, супруги Александра Караськова, ее заключили под стражу до 3 августа.

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