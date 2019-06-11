В России немало детей, в мирное время оставшихся без отца и матери или, хуже того, ставших сиротами при живых родителях. Депутат Новосибирского горсовета ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ рассказал в интервью об одной из серьезных проблем — обеспечении детей-сирот жильем.

— На сегодня по достижении 18 лет сирота выходит за двери детского дома во взрослую жизнь и фактически остается без крыши над головой, потому что федеральный закон № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» слабо работает. Евгений Владимирович, какова на сегодня в России, по вашим оценкам, ситуация с обеспечением сирот жильем?

— Начну с того, что пик сиротства в новейшей истории нашей страны пришелся на 2004 год, когда в детских домах и интернатах воспитывалось примерно 188,8 тыс. сирот. За последние 15 лет в результате разумной государственной политики в социальной сфере данный показатель сократился в четыре раза, и на 2018 год в России насчитывалось 47,5 тыс. сирот. Но только когда эта цифра будет равняться нулю, мы сможем считать себя по-настоящему цивилизованной страной.

Проблема обеспечения сирот жильем остается одной из самых сложных задач государства: на данный момент в России в очереди на получение жилья стоят 258 тыс. выпускников детдомов и интернатов — гигантская цифра! Причем отмечу, что само существование этой очереди незаконно: согласно ФЗ-159, который вы упомянули, каждый сирота, которому исполнилось 18 лет, уже обязан получить отдельное жилье. Должна быть не очередь, а список, необходимый только для одного: знать, сколько средств потребуется выделить на закупку жилья. Однако в реальности существует колоссальное недофинансирование этой статьи расходов: в прошлом году на жилье сиротам федеральный бюджет выделил всего 20% от необходимой суммы — 7,1 млрд рублей, а остальную тяжесть решения проблемы несут на себе регионы. Естественно, что денег на это у них не хватает.

— Хотелось бы уточнить, кому и какое жилье должно предоставляться?

— Правом на обеспечение жильем обладают не только сироты, но и дети, которые остались без попечения родителей. В соответствии с нормами законодательства при покупке жилья для сирот должны быть учтены три критерия: пригодность для проживания, площадь жилья не менее 30 квадратных метров и стоимость одного квадратного метра при приобретении — ориентировочно 40–45 тыс. рублей. Ранее можно было закупать квартиры только у застройщиков, но теперь регионы имеют право приобретать квартиры для сирот и на вторичном рынке. Может быть, эта мера позволит сократить сроки выдачи жилья, так как стоимость «вторички» все же ниже, чем квартир в новостройках.

Правом на обеспечение жильем обладают не только сироты

Сирота, получивший жилье, должен относиться к этому ответственно, потому что предоставляется оно лишь однократно. Квартира или частный дом выделяются по договору социального найма специализированного помещения сроком на пять лет. Если все это время выпускник детдома вовремя оплачивает коммунальные услуги, ведет домашнее хозяйство и содержит жилье в порядке, он сможет его приватизировать. Если условия договора не выполняются — он продлевается еще на пятилетку. И так — неограниченное количество раз.

— С начала 2019 года в законодательстве появилась новая норма: количество квартир, выделенных детям-сиротам в жилом доме, не может превышать отныне 25% от общего числа квартир. С чем это связано?

— К сожалению, сироты, находящиеся на полном государственном обеспечении, не готовятся детскими домами и интернатами к самостоятельному существованию. Они выходят во взрослую жизнь и обнаруживают, что не адаптированы к ней: не умеют самостоятельно вести хозяйство и нести ответственность за жилье, которое им предоставило государство. Возникла проблема так называемых «сиротских гетто», когда выпускники детдомов, компактно поселенные в одном доме, быстро превращают его в такой же детский дом, что приводит к конфликтам с соседями, росту криминала в данном районе и неплатежам за услуги ЖКХ.

Сразу подчеркну: то, что сироты, получившие жилье, слабо социализированы, — это не вина их, а беда. На базе ряда интернатов имеются своего рода тренировочные квартиры (у нас в Новосибирске их три), где дети под контролем социального работника за несколько месяцев до выхода в «самостоятельное плавание» учатся вести хозяйство и следить за своей будущей квартирой. Таким образом, проблема адаптации решается для сироты менее болезненно. И я считаю, что этот опыт нужно внедрять повсеместно, чтобы каждый выпускник детского дома прошел соответствующую подготовку.

— Евгений Владимирович, каково состояние проблемы с жильем для сирот в Новосибирской области и как она решается?

— В Новосибирской области очереди на получение жилья от государства ожидают сегодня 6,5 тыс. детей-сирот, причем 18-летнего возраста уже достигли 4,4 тыс. человек из них. Ситуацию усугубляет то, что к накопившейся очереди ежегодно добавляются новые выпускники детдомов и интернатов, но только 400 человек удается каждый год заселить в собственное жилье. И все-таки очередь постепенно уменьшается: в текущем году на приобретение квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, планируется направить более 466 млн рублей. А те сироты, которые пока стоят в очереди и временно проживают в съемных квартирах, могут обратиться за компенсацией затрат на аренду жилья в министерство труда и социального развития Новосибирской области. Размер этой компенсации для Новосибирска составляет 15 тыс. рублей.

Резюмируя все, уже сказанное мной, можно отметить, что для решения проблемы с жильем для детей-сирот власть должна работать сразу в двух направлениях: во-первых, контролировать сохранность жилья, которое получил ребенок-сирота в пользование, а во-вторых, неустанно искать новые механизмы, которые позволят как можно быстрее сократить очередь на получение жилья. Недопустимо, чтобы ребенок-сирота не имел крыши над головой, и власть должна прикладывать все усилия для решения этого вопроса.

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