Компания «Ростелеком» внедрила в девяти районных больницах республики Алтай программный продукт, который позволяет регистрировать и обрабатывать в электронном виде данные медицинских анализов. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе правительства республики.

Облачный электронный сервис «Лабораторная информационная система» (ЛИС) установлен при содействии компании «БАРС-Груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации государственной корпорации «Ростех») в рамках развития регионального сегмента Eдиной государственной информационной системы здравоохранения. С января 2019 года процесс автоматизирован в больницах сел Усть-Кан, Кош-Агач, Майма, Чемал, Шебалино, Турочак и других.

Применение лабораторной информационной системы минимизирует ошибки при регистрации и обработке биоматериалов в клинико-диагностических лабораториях, сокращает сроки обмена информацией между врачами и медучреждениями, контролирует трудозатраты, ведет учет расходных материалов. Использование облачного электронного сервиса снижает затраты на создание и эксплуатацию системы в среднем на 30%, сообщает пресс-служба компании «Ростелеком».

Система сбора данных работает следующим образом. Профильный врач выписывает пациенту направление, в онлайн режиме ему присваивается уникальный идентификатор, назначение поступает в лабораторию. После проведения исследований на анализаторе результаты исследований автоматически направляются в ЛИС и далее – в электронную медицинскую карту пациента в региональной медицинской информационной системе.

«Создание единого IT-решения, интегрированного с региональной медицинской информационной системой, станет важным шагом к повышению качества медицинских услуг в регионе. Программный продукт развернут на базе центра обработки данных «Ростелекома» с высокой степенью надежности и защиты собственных ресурсов», – процитировали в пресс-службе правительства республики Алтай заместителя директора Алтайского филиала «Ростелекома» на территории республики Ларису Имедоеву.

По данным пресс-службы правительства республики, пилотный проект по внедрению ЛИС начался в 2017 году. Тогда «Ростелеком» совместно с «БАРС-Груп» установили информационную систему сначала для республиканской больницы и республиканского перинатального центра, затем для центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, кожно-венерологического диспансера и Онгудайской районной больницы.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что «Единая Россия» в республике Алтай выдвинула Олега Хорохордина кандидатом от партии на выборах руководителя республики.

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