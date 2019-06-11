Депутата заксобрания Красноярского края подозревают в мошенничестве на 4 млн рублей

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края по факту совершения мошенничества в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, по предварительным данным, в феврале 2018 года депутат Законодательного собрания Красноярского края третьего созыва решил обманным путем завладеть денежными средствами, принадлежащими директору одной из коммерческих организаций региона, которая обеспечивала население тепловой энергией.

Для этого народный избранник сообщил директору организации о якобы имеющихся у него полномочиях, используя которые, он сможет способствовать принятию решений о завышении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям. В свою очередь, такие действия в дальнейшем позволили бы коммерческой организации получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты.

Директор коммерческой организации согласился с предложением депутата и по договоренности с ним в период с 1 мая 2018 по 6 июня 2019 различными частями предал ему деньги в сумме не менее 4 млн рублей.

На сегодняшний день, как информирует пресс-служба ведомства, подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщает «Интерфакс» с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что по данному уголовному делу задержан заместитель руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании Красноярского края Сергей Титов.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» писал, что следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула. Он подозревается в получении должностным лицом лично взятки в особо крупном размере.

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