В суд поступило уголовное дело экс-начальника пожарного отряда, занимавшегося тушением «Зимней вишни»

В Заводской районный суд Кемерова поступило уголовное дело бывшего начальника первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина. Он руководил тушением ТРЦ «Зимняя вишня».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Заводского районного суда Кемерова, на прошлой неделе на рассмотрение ведомства поступило уголовное дело по обвинению экс-руководителя первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кузбассу Андрея Бурсина.

Уголовное дело составило 141 том. Его обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух или более лиц.

Стоит отметить ,что дело Андрея Бурсина по пожару в «Зимней вишне» выделено в отдельное производство. Он руководил тушением торгового центра. Следствие считает, что экс-начальник пожарного отряда не провел разведку в ТРЦ и должным образом не организовал спасение людей.

В свою очередь, начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области рассказывал, что сигнал о пожаре поступил в 16:05 местного времени, а в 16:09 на место прибыли первые пожарные расчеты.

«Пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня. Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», — описывал в 2018 году Андрей Бурсин первые действия службы.

Напомним, в середине апреля 2019 года первое уголовное дело, касающееся пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», спустя чуть больше года после трагедии было направлено в суд.

В числе обвиняемых семь человек. Среди них генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев и генеральный директор комбината Юлия Богданова.

Юлию Богданову, Георгия Соболева и Надежду Судденок подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более ли, а также в нарушении требований пожарной безопасности. А Сергея Генина – в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Уголовное дело составило более 280 томов.

После трагедии в «Зимней вишне», унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей, следователи СК России в рамках трех уголовных дел привлекли к ответственности 15 человек.

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