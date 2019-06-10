«Ростелеком» оснастил видеонаблюдением более 9 тыс кабинетов, в которых школьники сдают ЕГЭ

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена в Сибири. В общей сложности видеокамерами оснащены без малого 9,3 тыс помещение в пунктах проведения экзаменов и в центрах обработки информации.

По информации «Ростелекома», больше всего камер видеонаблюдения установлено в Красноярском крае, ими оборудованы 1,4 тыс аудиторий. Также в лидерах Новосибирская и Кемеровская области. Напротив, меньше всего камер разместили в республиках Алтай и Хакасия. В этих регионах видеонаблюдением обеспечено 140 и 212 школьных кабинетов, соответственно.

При этом 95% камер работают в режиме онлайн, они сразу передают видео на официальный сайт. Записи с остальных камер, которые в основном расположены в отдаленных районах Красноярского края, Иркутской области и Забайкальского края, также доступны на централизованном портале видеотрансляций.

Как отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком», Вячеслав Куц, компания обеспечивает бесперебойную работу системы видеонаблюдения в период основного проведения ЕГЭ на территории Сибири, включая труднодоступные населенные пункты.

Основной период Единого государственного экзамена завершится 1 июля 2019 года. Этот день станет резервным для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ вместе с одноклассниками. Дополнительный период для итоговой аттестации начнется в сентябре. Тогда пройдет аттестация по математике и русскому языку. «Ростелеком» также обеспечит видеонаблюдением аудитории, которые задействуют для итоговых тестов.

Стоит отметить, что видеонаблюдение за проведением ЕГЭ — один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За шесть лет существования проекта организация усовершенствовала защиту от хакерских и вирусных атак. Камеры «Ростелекома» позволили сделать процедуру проведения ЕГЭ более прозрачной и обеспечили равные условия для участников. Для основного периода ЕГЭ-2019 в стране в общей сложности подготовлена 51 тыс аудиторий, где размещено свыше 100 тыс камер.

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