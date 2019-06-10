В НСО планируют создать свободные экономические зоны

Правительство Новосибирской области проработает возможность создания свободных экономических зон на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом 10 июня сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании регионального правительства.

В рамках совещания с докладом выступил руководитель Новосибирской таможни Валерий Гуков. «Учитывая активную работу правительства по созданию ТОСЭР в рабочем поселке Линево и поселке Горном, предлагаю проработать вопрос создания на данных территориях свободных экономических зон с возможностью применения и упрощения льгот, представленных на федеральном уровне, при применении процедуры свободной товарной зоны», — сказал руководитель Новосибирской таможни.

Валерий Гуков добавил, что в рамках принятых мер с резидентов свободной экономической зоны не будет взиматься таможенная пошлина и НДС, если они будут ввозить импортное оборудование.

Андрей Травников сказал Валерию Гукову, что правительство региона рассмотрит данное предложение. «Мы с коллегами обсудим создание свободных экономических зон на площадках ТОСЭР», — пообещал губернатор.

Ранее на оперативном совещании Андрей Травников объявил, что министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова уходит в отставку.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.