ВТБ хочет обанкротить одну из компаний сибирского холдинга БФК

Банк ВТБ подал исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области в отношении компании «БФК-базиз-Э», связанной с группой БФК. Сумма просроченной задолженности — 596,6 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области, исковое заявление от банка ВТБ в отношении ООО «БФК-базиз-Э» поступило 6 июня 2019 года. Однако оно до сих пор не принято к производству.

По материалам карточки, банк просит суд признать одну из компаний сибирского холдинга БФК банкротом за просроченную задолженность в 596,6 млн ублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания «БФК-базиз-Э» в равных долях принадлежит Константину Воротыцеву и Евгению Хромову.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от компании «БФК-экструзия» о самобанкротстве. Сумма просроченной задолженности составила 713,6 млн рублей.

В числе владельцев данной компании также значатся Константин Воротынцев и Евгений Хромов, они имеют долю от предприятия по 33% каждый.

Стоит отметить, что компания БФК, исходя из данных сайта организации, является известным производителем пластиковых окон в Сибири. Организация имеет собственное автоматизированное производство, которое позволяет исключить влияние человеческого фактора на качество продукции. Также, предприятие одно из первых в России стало выпускать ПВХ-профили для оконного рынка.

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