Заместитель начальника Главного управления МВД РФ по Новосибирской области, начальник полиции региона Николай Турбовец уходит в отставку.

В пресс-службе управления корреспонденту «Континента Сибирь» подтвердили, что Николай Трубовец покидает свой пост, причины ухода пока не уточняются. Отметим, что персональная страница Николая Трубовца на сайте ГУ МВД РФ по Новосибирской области с сегодняшнего дня заблокирована.

Николай Турбовец родился 12 июля 1958 года в Амурской области. Окончил Алтайский государственный университет и Академию МВД России. С 2011 года он служил начальником полиции в Самарской области. С 2015 года Николай Трубовец занимал должность заместителя начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области, начальника региональной полиции.

Ранее «Континент Сибирь» сообщил, что Николай Турбовец задекларировал доход за 2018 год в размере 1,8 млн рублей.

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