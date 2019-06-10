О том, что в регионе обнаружена довольно редкая менингококковая инфекция, на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области заявил 10 июня министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

На традиционном аппаратном совещании под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал о том, что с 30 мая по 9 июня у 25 жителей Новосибирска, проживающих в Октябрьском и Дзержинском районе была зафиксирована менингококковая инфекция – заболевание, которое на начальном этапе схоже с обычной ОРЗ, однако после трех дней заражения характеризуется такими симптомами, как озноб, тошнота, отсутствие аппетита, появление сыпи по всему туловищу и конечностям. «Это очаговое заболевание, заражённые находятся на стационарном режиме. Мы работаем совместно с управлением Роспотребнадзора. Ситуация сложная, но вакцина есть в достаточном количестве», — отметил министр.

В целом, по словам министра, учреждения здравоохранения в области работали в стабильном режиме.

Ранее сообщалось, что область выделила средства на вакцинацию против пневмококковой инфекции.

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