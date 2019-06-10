Доля неприбыльных предприятий Омской области растет, по итогам первого квартала 2019 года она составила 32% от общего количества. Ранее стало известно количество убыточных предприятий в Новосибирской области – 35,4% от всех, отчитавшихся о финансовых результатах.

Как сообщает Омскстат, всего с января по март 2019 года предприятия региона получили сальдированный финансовый результат в сумме 9,7 млрд. рублей. Это на 1,3% выше, чем сумма за тот же период прошлого года. О прибыли отчитались 359 организаций. Больше всего прибыльных компаний в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (88,6%), а также в секторе транспортировки и хранения грузов (73,7%).

Доля убыточных компаний по итогам года — 32% (в первом квартале 2018-го 31,4% — «КС»). Больше всего убыточных компаний – 62,5% от общего количества – в сфере водоотведения и утилизации мусора. За год доля убыточных предприятий выросла среди обрабатывающих производств, компаний, занимающихся обеспечением электроэнергии и строительством. Всего с начала года об убытках заявили 169 предприятий региона. Общий размер убытков составил 3,0 млрд. рублей, это на 40,2 % больше, чем за первый квартал 2018 года. В финансовом выражении самую большую прибыль за первые три месяца года получили предприятия, производящие химпродукты. Самые большие убытки понесли обрабатывающие производства.

Напомним, в конце мая о прибылях и убытках первого квартала отчитались предприятия Новосибирской области. Как сообщал тогда Новосибирскстат, сальдированный финансовый доход организаций за этот период составил 19 млрд. рублей, на 46% больше, чем за тот же период прошлого года. 64,6% предприятий (720 организаций) являются прибыльными. Убыточными признаны 395 организаций, 35,4% от общего количества, общая сумма убытка составила 6,9 млрд. рублей.

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