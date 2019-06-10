Заместителя главы Барнаула заподозрили во взяточничестве

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула. Он подозревается в получении должностным лицом лично взятки в особо крупном размере.

По информации и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяны Эрдле, вице-мэр Барнаула стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в течение 2017-2019 годов в Барнауле заместитель главы администрации города получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму более 1 млн рублей. За такое вознаграждение чиновник закрывал глаза на незаконные действия данного юрлица, а именно на заключение с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительно-монтажной организации ООО «СибстройАльянс», который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (29 млн рублей) и покушение на ограничение конкуренции.

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