В малом зале Законодательного собрания Новосибирской области 6 июня состоялись слушания, посвящённые исполнению бюджета региона в 2018 году. С основным докладом выступил министр финансов Виталий Голубенко.

Слушания, посвящённые исполнению главного финансового документа региона, являются традиционными, в этот раз они состоялись в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области 6 июня. Как отметил перед началом слушаний председатель бюджетного комитета областного парламента Александр Морозов, начало июня является тем временем, когда законодатели анализируют исполнение регионального бюджета. «Отчёт должен быть позитивен, потому что все показатели, которые мы планировали, утверждая бюджет 2018 года, выполнили в той или иной степени, сам бюджет выполнен с профицитом. Объекты социально-культурного значения, которые являются для нас очень важными, такие как большие дворцы культуры в Черепаново, в селе Прокудское Коченевского района, спорткомплекс имени Подгорного – уникальный объект, получили поддержку областного бюджета. Мы уделяем особое внимание управлению государственной собственностью, в рекомендациях прошлого года твёрдо заявили о том, что необходимо возобновить строительство перинатального центра – как видим, начато движение в этом направлении», — отметил он.

В малом зале собрались руководители области, депутаты, главы и председатели советов депутатов районов. «В сравнении с 2017 годом доходы областного бюджета увеличились на 1,7 миллиарда рублей. Вместе с тем, в исполнении местных бюджетов есть сложности, я полагаю, что над этим вопросом нужно работать. В общем и целом, уровень исполнения областного бюджета достаточно высокий, оно способствовало развитию региона», — отметил во вступительном слове первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров.

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко назвал своё выступление «финальной чертой». «Даже самые хорошие финансовые результаты важно кратко и наглядно отразить», – отметил он. По словам министра, в 2018 году удалось выполнить план по доходам, выполнить финансовые обязательства, исключить образование кредиторской задолженности. Динамика собираемости налога на прибыль на 3,5% превысила общефедеральную, динамика роста НДФЛ также показала положительные результат. В то же время изменение порядка распределения акцизов по крепкому алкоголю на федеральном уровне привело к тому, что областной бюджет не получил около 580 миллионов рублей.

Показатель расходов в 2018 году составил 140 миллиардов рублей – на 18 миллиардов больше, чем в прошлом году, 113 из них составляют так называемые «приоритетные» направления. Первое из них – обеспечение роста заработной платы, на 5 миллиардов, в частности, выросла цена выполнения майских указов. Интересно, что подобные отчёты показывают реальный портрет социальных групп в Новосибирской области. Так, по приведённым Виталием Голубенко данным, треть неработающего населения – это не пенсионеры, а граждане трудоспособного возраста, страховые платежи на которых обходятся областному бюджету в 4 миллиарда рублей – почти половина стоимости новой ледовой арены. «Важно, что на всех площадках – в комитетах, комиссиях, рабочих группах в Законодательном собрании – участвуют три стороны. Коллегиальные усилия позволяют нам добиться результатов», — завершил своё выступление такими словами министр. А исполняющий обязанности руководителя областной Контрольно-счётной палаты Павел Подковырин заметил, что бюджет исполнялся в условиях экономического роста Новосибирской области.

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