Владимир Путин поручил правительству РФ разработать план развития Центральной и Восточной Сибири

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, поручил правительству подумать о подъеме и развитии территорий Сибири.

По информации, размещенной на официальном портале президента России, в рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин принял участие в пленарном заседании. Глава государства рассказал о тех целях и задачах, которые власти России ставят перед собой, и о том, как складываются их взгляды на состояние мировой экономической системы.

В частности, президент РФ в своем докладе затронул тему масштабных проектов пространственного развития, которые становились символами глубоких и динамичных изменений страны, ее движения вперед. Такие комплексные проекты реализуются на юге России, на Дальнем Востоке и в Арктике.

Однако, по словам Владимира Путина, сегодня нужно подумать и о подъеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири, подготовить и хорошо просчитать, согласовать план развития. В этом макрорегионе сосредоточены богатейшие природные ресурсы, порядка четверти запасов леса, более половины запасов угля, значительные месторождения меди и никеля, огромные энергетические резервы, причем многие из них уже созданы.

К этому, отметил президент РФ, следует добавить и уникальные возможности для развития сельского хозяйства. Так, в районе Минусинской долины, расположенной в Красноярском крае, более 300 солнечных дней в году. Это дает возможность сформировать здесь новый мощный агропромышленный комплекс.

По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиций в объеме до 3 трл рублей, при вложении со стороны государства в развитие инфраструктуры, социальной сферы и строительство жилья.

«Освоение пространств в Центральной и Восточной Сибири, и не как сырьевой базы, а как научно‑промышленного центра, должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы», — подчеркнул руководитель государства.

В завершении, Владимир Путин попросил правительство России совместно с экспертным сообществом и Российской академией наук подготовить необходимые проекты и осенью доложить о них.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что на международном экономическом форуме ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге регионы Сибири впервые за последние годы были представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого стало будущее экономики и промышленности СФО. Объединяющей идеей стенда, демонстрирующего потенциал масштабных проектов в науке, экологии, реальном секторе, инфраструктуре и туризме стал слоган «Будущее наступает сегодня».

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